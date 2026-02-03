Hindustan Hindi News
बीजेपी नेता और कॉलेज प्रबंधक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर

बीजेपी नेता और कॉलेज प्रबंधक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर

संक्षेप:

राधा मोहन सिंह हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े थे। वर्तमान में BJP से जुड़े हैं। इसके साथ ही वह एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और क्षेत्र में एक संभ्रांत व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है। जानकारी के अनुसार, वह मंगलवार रात करीब नौ बजे गगहा से बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे।

Feb 03, 2026 11:38 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के भरवलिया के पास मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक और भाजपा नेता को गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।

गगहा थाना क्षेत्र के भैंसहा गांव निवासी राधा मोहन सिंह हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े थे। वर्तमान में भाजपा से जुड़े हैं। इसके साथ ही वह भैंसहा स्थित लीलावती देवी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और क्षेत्र में एक संभ्रांत व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है। जानकारी के अनुसार, वह मंगलवार रात करीब नौ बजे गगहा से बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भरवलिया के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनकी पीठ में लगी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गगहा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में रंजिश को हमले की वजह माना जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि राधा मोहन सिंह ने दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

तीन साल पहले शोहदों के खिलाफ उठाई थी आवाज

कॉलेज प्रबंधक राधे मोहन सिंह तीन वर्ष पहले शोहदों के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर इलाके में चर्चा में रहे थे। अब उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसी पुराने विवाद को जोड़कर देखा जा रहा है। घायल राधे मोहन सिंह ने पुलिस को बताया है कि हमले में चार लोग शामिल थे, जिनमें से दो को वह पहचानते हैं। बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली उन्हें लगी, जबकि दूसरी चूक गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
