गोरखपुर में आकाशवाणी केंद्र पर हंगामा, भाजपा नेता और गार्ड में भिड़ंत

संक्षेप: गोरखपुर में आकाशवाणी केंद्र पर मंगलवार दोपहर भाजपा नेता और सुरक्षा गार्ड के बीच कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। मामूली विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और भाजपा नेता के समर्थक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आकाशवाणी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हो सका।

Tue, 14 Oct 2025 08:15 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
गोरखपुर में आकाशवाणी केंद्र पर हंगामा, भाजपा नेता और गार्ड में भिड़ंत

यूपी के गोरखपुर के टाउन हाल स्थित आकाशवाणी केन्द्र पर मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे भाजपा नेता के साथ वहां गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बदसलूकी कर दी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सूचना पाकर भाजपा नेता के समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। आकाशवाणी के अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया।

सूचना के मुताबिक, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष बृजेश मणि मिश्रा किसी काम से नगर निगम परिसर स्थित आकाशवाणी गए थे। इसी बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर सुरक्षा गार्ड से कहासुनी हो गई। सुरक्षा गार्ड गेट पर एंट्री की बात की जो भाजपा नेता को नागवार गुजरी। भाजपा नेता के समर्थक भी पहुंच गए। आरोप है कि कुछ लोगों हाथापाई भी की। वहीं, भाजपा नेताओं ने आकाशवाणी का घेराव किया। बाद में भाजपा नेता का मेडिकल कराए जाने के बाद कोतवाली में सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी गई। भाजपा नेता के समर्थक बड़ी संख्या में अभी भी कोतवाली में मौजूद हैं।

लाठी-डंडे से हमला कर युवक को किया लहूलुहान, मारपीट में सिर फटा

उधर, कैंट थाना क्षेत्र के रानीडीहा गांव में रविवार शाम दो युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में पीड़ित का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया।

जानकारी के अनुसार, रानीडीहा निवासी धनंजय पुत्र रामसजन शाम करीब 6:30 बजे घर के पास की दुकान पर सामान लेने गया था। तभी रवि पुत्र चन्ने निवासी रानीडीहा और गोलू निवासी रामपुर शराब के नशे में धुत होकर दुकानदार से विवाद कर रहे थे। इस दौरान दोनों ने फोन कर 10-12 लोगों को बुला लिया। सभी लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और दुकानदार व धनंजय से विवाद करने लगे। आरोप है कि रवि और गोलू ने लोहे के पंच से धनंजय के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना के बाद वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा।