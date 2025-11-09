यूपी में मिशन-2027 से पहले बीजेपी ने शुरू की ये खास मुहिम, जानें रणनीति

संक्षेप: यूपी में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव किसी केस स्टडी से कम नहीं हैं। इस चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले NDA का ओबीसी वोट बैंक में खासी सेंध लग गई थी। इनमें सबसे बड़ी सेंधमारी कुर्मी वोटों में हुई थी। इसके अलावा पासी, निषाद और कुशवाहा वोट भी BJP से छिटका था।

UP Politics: बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का सामाजिक गुलदस्ता बिखर गया था। इस चुनाव में वो कुर्मी वोटर काफी हद तक पार्टी से छिटक गए थे, जिन्होंने 2014 और 2019 में पार्टी का परचम लहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कुर्मियों को फिर साथ लाने की मुहिम शुरू की है। यह अभियान सरदार पटेल की 150वीं जयंती को केंद्र में रखकर आरंभ किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव किसी केस स्टडी से कम नहीं हैं। इस चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए का ओबीसी वोट बैंक में खासी सेंध लग गई थी। इनमें सबसे बड़ी सेंधमारी कुर्मी वोटों में हुई थी। इसके अलावा पासी, निषाद और कुशवाह वोट भी भाजपा से छिटका था। नतीजा यह हुआ कि 64 सीटों वाली भाजपा 33 सीट पर पहुंच गई थी, जबकि महज 62 सीटें लड़कर सपा ने 37 पर जीत दर्ज कर नई सियासी इबारत लिख दी थी। कांग्रेस भी छह सीटों पर पहुंची थी। जहां तक लोकसभा पहुंचने वाले कुर्मी चेहरों का सवाल है तो इनकी संख्या 11 रही। इनमें सात सपा, तीन भाजपा और एक अपना दल (एस) से हैं।

बांदा सीट पर सपा को वरीयता सबसे बड़ा उदाहरण बांदा लोकसभा सीट रही। यहां भाजपा और सपा दोनों ने ही कुर्मी प्रत्याशी उतारे थे। मगर कुर्मी मतदाताओं ने यहां सपा का साथ दिया। प्रदेश में गैर यादवों में कुर्मी ही ऐसी बिरादरी है, जो बड़ी संख्या में भगवा खेमे से अलग हुई। लोकसभा चुनाव में कुर्मी बाहुल्य भोगनीपुर विधानसभा सीट रही हो या घाटमपुर विधानसभा सीट। इटावा की सिकंदरा से लेकर बुंदेलखंड की कुर्मी बाहुल्य सीटों पर भी हार मिली।