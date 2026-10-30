यूपी चुनाव के लिए भाजपा का आज से बड़ा अभियान, लखनऊ में अमित शाह देंगे जीत का मंत्र

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज बड़ा अभियान शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक को संबोधित करेंगे।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी भाजपा मिशन-2027 का चुनावी आगाज शुक्रवार को करेगी। पार्टी की नवगठित कार्यसमिति की पहली बैठक में चुनावी अभियान का खाका खींचा जाएगा। संगठन को चुनावी मोड में सक्रिय करने और कमियों को दूर करके पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की कवायद में जुटने की जमीन तैयार की जाएगी। तीन सत्रों वाली इस एकदिवसीय बैठक के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। वह उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार रखेंगे।

गृहमंत्री अमित शाह सुबह 10.30 बजे के करीब लखनऊ पहुंचेंगे। उनका लखनऊ में करीब साढ़े तीन घंटे का कार्यक्रम है। लगभग 3000 पदाधिकारियों की जुटान वाले इस कार्यक्रम के साथ ही पार्टी चुनावी अभियान शुरू करती दिखाई देगी। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के साथ ही भाजपा अपने चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। तकरीबन तीन हजार से ज्यादा पदाधिकारियों के जुटान की उम्मीद है।

कार्यक्रम की तैयारियां गुरुवार को पंकज चौधरी और पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने परखीं। यूपी भाजपा के राज्य मुख्यालय में गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में बैठक के एजेंडे पर चर्चा हुई और सभी पदाधिकारियों को इंतजाम की अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं।

तय किया गया है कि दूसरा सत्र सांगठनिक होगा, जिसमें राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात, पार्टी की तैयारियों, चुनावी कार्यक्रमों और अन्य मसलों पर बातचीत होगी। इसी सत्र में विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव की काट के लिए योजना पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

यूपी में तीसरी बार बनाएंगे भाजपा की सरकार : राजेश चौधरी: महामंत्री राजेश चौधरी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि यूपी में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हमें उत्तर प्रदेश बदहाल स्थिति में मिला था। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन की बागडोर संभाली और अब कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। पूरा देश अब यूपी जैसा ही मॉडल चाहता है। कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से सांगठनिक तैयारियों को परखेगी और उन्हें चुनावी अभियान में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दे सकती है। पार्टी ने पदयात्राओं जैसे तमाम कार्यक्रम तैयार किए है, जिन्हें बैठक के बाद शुरू किया जाएगा।

राजनीतिक एजेंडा भी पेश होगा: पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यसमिति की बैठक को सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव से भाजपा संगठनात्मक कार्यो,सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम को प्रस्तुत करेगी। हम अपने प्रस्ताव में आगामी राजनीतिक एजेंडा भी घोषित करेंगे।