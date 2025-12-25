ओपिनियन: भारतीय राजनीति के युग-पुरुष रहे अटल बिहारी वाजपेयी
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजजेपी के जन्मशती समारोह के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने भारत रत्न वाजपेयी की जीवन यात्रा को याद किया है।
- शिवप्रकाश, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की स्थापना के बाद उसके विस्तार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टी को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मजबूत काडर के साथ-साथ सभी वर्गों तक पहुंच बनाकर तेजी से सदस्यता बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत रत्न वाजपेयी के इस सुझाव का पालन कर आज भाजपा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे अटल 1951 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय ही एक युवा संस्थापक नेता के रूप में उभरे और संगठन के विस्तार के लिए देशव्यापी काम किया।
ऐसे ही दूरदृष्टा राजनेता अटल का यह शताब्दी वर्ष है। 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में माता कृष्णा देवी एवं पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के परिवार में हुआ। 16 अगस्त 2018 को वह अपनी इहलीला पूर्ण कर स्वर्गवासी हो गए। 94 वर्ष की इस कालावधि में जिया गया उद्देश्यपूर्ण जीवन आज भी समस्त देश के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन मेधावी छात्र, प्रखर वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी, संवेदनशील पत्रकार, भाषा स्वाभिमानी, निर्भीक एवं कुशल प्रशासक, राष्ट्रीय अखंडता एवं संस्कृति के अनन्य पुजारी जैसे गुणों का समुच्चय था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे केवल प्रशंसकों में नहीं, वरन विरोधियो के दिलों पर भी राज़ करते थे। उनके गुणों से प्रभावित रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ‘वह एक उत्कृष्ट राजनेता थे। उनका नाम भारतीय राजनीति में एक पूरे युग के साथ जुड़ा हुआ है।’
वाजपेयी का जीवन राष्ट्र की अखंडता एवं एकात्मता के लिए समर्पित था। भारत के साथ कश्मीर विलय को लेकर वह प्रारंभ से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही जुड़ गए थे। मुखर्जी का यह संदेश कि ‘बिना परमिट मैं कश्मीर में प्रवेश कर गया हूं, यह संदेश संपूर्ण देश में भिजवा दो’, इसके साथ वह जीवन पर्यंत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। कश्मीर पर सत्ता के बाहर रहते समय संघर्ष एवं प्रधानमंत्री बनने के बाद समाधान उनके जीवन का लक्ष्य रहा। उनका प्रसिद्ध वाक्य ‘पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है तो भारत पाकिस्तान के बिना अधूरा है’ सदैव उनकी भारत के प्रति भक्ति एवं अखंडता के भाव को प्रकट करता है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर एवं हिंदु शरणार्थी विषय पर लचर एवं अदूरदर्शी नीति का उन्होंने सदैव विरोध किया। संसद से सड़क तक उन्होंने चीनी साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया। तिब्बत का चीन के कब्जे में जाना भारत की उत्तरी सीमा का असुरक्षित होना होगा, यह उनका दृढ विचार था। 1959 में संसद में कहा गया उनका प्रसिद्ध वाक्य ‘तिब्बत की आजादी की लाश पर हम चीन के साथ अपनी दोस्ती का महल नहीं खड़ा कर सकते।’ गोवा एवं दमन-दीव में 1961 की सैन्य कार्यवाही का समर्थन करते हुए अटल ने कहा था कि ‘यह युद्ध नहीं, भारत की खोई हुई सांसों की वापसी है’ और ‘यह केवल भूभाग वापसी नहीं है, यह भारत के आत्मसम्मान की पुनः स्थापना है।’ वेरुवाडी पर बहस करते हुए उन्होंने संसद में सरकार को चेतावनी दी थी कि ‘सरकार को अधिकार नहीं है कि वह देश की भूमि को दान में दे, यह राष्ट्र की संपत्ति है, किसी व्यक्ति या सरकार की जागीर नहीं |’
अटल राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन और स्वदेश के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि ‘पत्रकारिता का अर्थ सिर्फ खबरें छापना नहीं है, बल्कि राष्ट्र को दिशा देना है।’ समाचार पत्र समाज के लिए दर्पण के साथ-साथ दीपक समान होता है। राष्ट्रवादी पत्रकारिता के माध्यम से वाजपेयी ने इसी लक्ष्य को साधने का प्रयास किया। आज के पत्रकारिता जगत में उनका यह विचार प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी ने देश के विकास में नए आयाम जोड़ने का कार्य किया। उनका शासन संवेदनशील था।
आर्थिक विकास, ढांचागत विकास, सुरक्षा, शिक्षा एवं गरीबी दूर करने के लिए उनके प्रयास सराहनीय है। राजग के 24 दलों से बनी उनकी सरकार बेहतर संतुलन एवं समन्वय का अतुलनीय उदाहरण थी। बहुदलीय सरकार होने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा एवं संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को उन्नत करने का कार्य किया। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए उनके द्वारा प्रारंभ की गई ‘स्वर्णिम चतुर्भुज योजना’ तथा मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाली ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ भारत के आर्थिक विकास की आधार स्तंभ बनी है। उनका मानना था कि ‘सड़कें राष्ट्र की धमनियां है, अगर ये रुक गई, तो देश का विकास रुक जाएगा।’ कनेक्टिविटी प्रगति की कुंजी है।
निरक्षरता एवं निर्धनता का गहरा संबंध है, इसलिए निरक्षरता दूर करने के लिए ‘सर्व शिक्षा अभियान’ तथा आर्थिक दबाव के बाद भी गरीबों को भुखमरी से उबारने के लिए ‘अंत्योदय अन्न योजना’ उनकी ऐतिहासिक पहल थी। सूखे से राहत एवं समस्त जल के उपयोग के लिए ‘नदी जोड़ों परियोजना’ जैसी पहल उनकी दूरदर्शिता प्रकट करती है। आज की संचार क्रांति वाजपेयी की देन हैं, जिसको मोबाइल फोन का लोकतांत्रिकरण कहा गया था। देश की प्रगति में विज्ञान द्वारा अन्वेषण के महत्त्व को प्रकट करते हुए उन्होंने जय जवान, जय किसान के साथ जय विज्ञान का उद्घोष किया था।
11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण उनके साहस, रणनीति एवं दूरदर्शिता को प्रकट करता है। पोखरण विस्फोट के समय गोपनीयता के पालन, आर्थिक प्रतिबंधों से देश को उबारने की उनकी रणनीति, किसी भी दबाव के आगे न झुकते हुए भारत को वैश्विक पटल पर जिम्मेदार देश का स्थान दिलाना, उनके राष्ट्रीय स्वाभिमानी भाव को दर्शाता है। अपने को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना एवं भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने पर विरोध करने वाले व्यवहार पर उनका वक्तव्य ‘परमाणु शक्ति से युक्त दुनिया के देशों को पंच महाभूत कहकर ललकारना’ केवल अटल ही कर सकते थे।
भारत के हितों का संरक्षण करते हुए पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध, चीन के साथ संबंधों की पहल, अमेरिका सहित बड़े देशों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को महत्त्व दिया। आतंक के संबंध में वैश्विक जागृति उनके प्रयास का परिणाम थी। शक्ति के साथ शांति उनकी विदेश नीति का आधार थी, इसी कारण शांति के लिए वह स्वयं बस लेकर लाहौर भी गए थे। मुशर्रफ़ के द्वारा युद्ध थोपने पर उनके नेतृत्व में कारगिल में हमारी सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। वह शांति के प्रणेता थे एवं युद्ध के विजेता भी।
राष्ट्र प्रथम व्यवहार के वह जीवंत प्रतीक थे। विपक्षी नेता होने के बाद भी राष्ट्र की आवश्यकता पर वह समस्त मतभेद भुलाकर सदैव देश के साथ खड़े रहे। बांग्लादेश युद्ध के अवसर पर प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी का समर्थन किया एवं 1994 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के आग्रह पर नेतृत्व कर कश्मीर मुददे पर भारत को सफलता दिलाई। आर्थिक नीतियों पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का सहयोग आदर्श लोकतांत्रिक विपक्ष के नेता का उनका व्यवहार था, जो आज भी सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए अनुकरणीय है।
प्रधानमंत्री वाजपेयी राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत नेता थे। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण उनकी स्वभाषा के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। महापुरुषों के प्रति सम्मान, भारतीय संस्कृति का आचरण एवं भारतीय वेश के प्रति स्वाभिमान उनके जीवन की विशेषता थी। सभी स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, इस पर उनका सदैव आग्रह रहा। पोखरण विस्फोट के बाद प्रतिबंध लगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिखे पत्र में वाजपेयी ने कहा था ‘भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।’ यह स्वाभिमानी भारत का अमेरिका के लिए संदेश था। वाजपेयी प्रख्यात कवि थे। राष्ट्र की अखंडता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र एवं उनके निस्पृही स्वभाव को प्रकट करने वाली कविताओं की रचना उन्होंने की। अपनी भाषण शैली के लिए तो वह प्रसिद्ध ही थे। अपने विरोधियो से लेकर सामान्य जनता तक को वह अपनी वक्तव्य कला से मंत्रमुग्ध कर लेते थे।
सदैव भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वह समर्पित रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी कष्टकारी आपातकाल को कारावास में बिताया। अनैतिक माध्यमों को न स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी सरकार को खोना पसंद किया। यह आचरण उनकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।
वाजपेयी ने संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया। उनके लिए ‘भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। इसका कण-कण पवित्र शंकर सा, नदियां गंगा समान हैं, यह वंदन एवं अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे भी राष्ट्र के लिए एवं मरेंगे भी राष्ट्र के लिए।’ उनके मन के यह भाव आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर हम भारत को समृद्ध, शक्तिशाली एवं विकसित भारत बनाने का संकल्प लें, यही वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।