राजभर के दावे की हवा बीजेपी ने ही निकाली, केशव मौर्य बोले- भाजपा को सपाइयों की जरूरत नहीं
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया एक्स पर सपा में टूट को लेकर पोस्ट कर रहे ओम प्रकाश राजभर के दावे की भाजपा ने हवा निकाल दी। राजभर के दावे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया कि इन बातों में कोई दम नहीं है।
Keshav Prasad Maurya News: सपा में टूट को लेकर किए गए ओम प्रकाश राजभर के दावे की भाजपा ने हवा निकालकर रख दी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया एक्स पर सपा के सांसदों और विधायकों के पाला बदलने को लेकर किए जा रहे राजभर के दावे डिप्टी सीएम ने कह दिया कि इन बातों में कोई दम नहीं है। सपा के सांसदों और विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर केशव बोले, भाजपा के पास चुनाव लड़ने वाले इतने योग्य कार्यकर्ता हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी खराब पार्टी के किसी भी व्यक्ति को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
शनिवार को दो दिनी प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दावे कि उनके संपर्क में सपा पार्टी के कई विधायक और सांसद हैं पर प्रतिक्रिया में कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं होता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाजपा विधायकों के पाला बदलने वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव को सही समय का इंतजार करना चाहिए।
राम मंदिर में गबन की जांच कर रही एसआईटी
करणी सेना के सड़कों को लेकर दिए विवादित बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अयोध्या श्रीराम मंदिर में कथित गबन के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दावा किया कि इस बार 100 में 80 सीटें हमारी होगी बाकी में अन्य दलों का बंटवारा होगा।
पीएम मोदी के प्रयासों से दुनिया भर में योग का बज रहा डंका
रविवार को होने जा रही नीट यूजी 2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जब किसी परीक्षा में पहले कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति हुई है, तो उसे और अधिक व्यवस्थित ढंग से कराने का सरकार का प्रयास है। सरकार का यह कदम इसी दिशा में है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के चलते आज पूरी दुनिया में भारत की प्राचीन योग पद्धति का डंका बज रहा है।
डिप्टी सीएम ने की योग अपनाने की अपील
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपील करते हुए कहा, करें योग, रहें निरोग। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, जिससे न केवल देश बल्कि दुनिया भर के लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नीट परीक्षा के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक परीक्षा को पूरी शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सामने आई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाया गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।