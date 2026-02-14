भाजपा की मिशन 2027 के लिए बड़ी तैयारी, वर्कर्स को देगी ये ट्रेनिंग; परीक्षा भी लेगी

पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शनिवार को लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय स्थित सभागार में हुई। इस कार्यशाला में प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विस्तार से प्रशिक्षण महाभियान की जानकारी दी गई।

मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने सियासी तरकश को सजाने में जुट गई है। चुनावी रण का मोर्चा संभालने के लिए दल के सिपाहियों को तकनीक से जुड़े अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया जाएगा। पार्टी प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। उन्हें एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) की बारीकियां समझाई जाएंगी। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं की नमो एप पर डिजिटल परीक्षा भी होगी। इसमें उनसे पार्टी की रीति-नीति की जानकारी के साथ ही विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। डिजिटल मूल्यांकन के बाद प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग 19 फरवरी को वाराणसी में होगा, जिसमें यूपी के साथ ही बिहार व उत्तराखंड के पार्टीजन शामिल होंगे।

पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शनिवार को राजधानी लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय स्थित सभागार में हुई। इस कार्यशाला में प्रदेश, क्षेत्रीय व जिला स्तरीय पदाधिकारियों को राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विस्तार से प्रशिक्षण महाभियान की जानकारी दी।

मोबाइल में सारे एप राक्षस, मोदी एप हनुमान पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रशिक्षण महाभियान के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रशिक्षण तरासने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण महाअभियान को संगठन सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर समृद्ध करेगा। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के प्रति आगाह करते हुए कहा गया कि आपके मोबाइल में जितने एप हैं वो सारे राक्षस हैं। केवल मोदी एप ही हनुमान है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह महाअभियान भाजपा को बूथ स्तर तक और अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावी बनाएगा।

प्रशिक्षण से हर कार्यकर्ता की दक्षता में होगी वृद्धि: पंकज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त, अनुशासित और सेवा भाव से ओत-प्रोत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण महाअभियान के माध्यम से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यपद्धति, सरकार की नीतियों और जनसेवा के मूल मंत्र से जोड़ा जा रहा है। यह अभियान केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सुदृढ़ करने का महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भाजपा की आत्मा, उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता और उसके कार्यकर्ता निर्माण की निरंतर चलने वाली साधना का अभिन्न अंग है। प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता केवल चुनावी योद्धा नहीं, बल्कि समाज का पथ प्रदर्शक बनता है।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक सक्रिय और प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं। महाभियान के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग तीन दिन का होगा। जिला स्तर पर दो दिन व मंडल स्तर चौबीस घंटे का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। बूथ स्तर पर दो सत्रों में वर्ग आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यकर्ता एसआईआर के काम में भी जुटें। जल्द सभी मंडल, बाकी बचे जिले व जिला समितियों के गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा।