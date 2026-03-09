Hindustan Hindi News
भाजपा मेरी दुश्मन नहीं, अन्य पार्टियां भी मित्र नहीं; शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और क्या बोले?

Mar 09, 2026 04:12 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हरदोई पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने  कहा कि भाजपा उनकी दुश्मन नहीं है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी उनके मित्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करेगा वे उसी का समर्थन करेंगे।

UP News: ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को हरदोई जिले के माधवगंज कस्बे में हाईवे किनारे आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी दुश्मन नहीं है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी उनके मित्र नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करेगा वे उसी का समर्थन करेंगे।

जनसभा में पहुंचने पर उनका फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। श्रृद्धालुओं ने उनका पूजन अर्चन किया। संबोधन के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि उनका अभियान गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए है। इसके लिए वे सीधे मतदाताओं के बीच जाकर जनसमर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो वर्षों में लगभग 20 लाख गायें गायब हो चुकी हैं। देश में अब तक करीब 16 करोड़ मवेशियों की हत्या हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि गायें आखिर कहां जा रही हैं।

शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा एक विवाद भी उठाया और कहा कि उन्होंने अपने शंकराचार्य होने के प्रमाण सरकार को दे दिए हैं। उन्होंने गौशालाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि कई स्थानों पर गायें भूखी-प्यासी तड़प रही हैं।

किसी की मां पर टिप्पणी करना गलत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर एक मौलाना द्वारा की गई टिप्पणी पर शंकराचार्य ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय को किसी की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की मां भी हमारी और आप सबकी मां के समान हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि भविष्य में वही सरकार चुनें जो गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करने का संकल्प ले।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

