Hindi NewsUP NewsBJP is nationally controversial party; Akhilesh Yadav said these things about Vande Mataram
भाजपा राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है; वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव ने कहीं ये बातें

संक्षेप:

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों का गीत रहा है। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सभी को जोड़ने का काम किया।

Dec 10, 2025 08:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है। भाजपा के लोग हर जगह-विवाद ढूंढते हैं। विवाद कराते हैं। समाज को आपस में लड़ाते है। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों का गीत रहा है। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सभी को जोड़ने का काम किया। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद का नारा लगाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलकर आजादी दिलायी।

बुधवार को नोएडा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा षडयंत्रकारी पार्टी है। षड्यंत्र के तहत एसआईआर के बहाने एनआरसी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भारत का नागरिक होता है, उसी को वोट डालने का अधिकार मिलता है। देखा जा रहा है कि एसआईआर में तमाम लोग छूट जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए प्रहरियों से जानकारियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश में करीब पांच करोड़ लोगों को दोबारा फार्म भरना पड़ेगा। एसआईआर में बीएलओ बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। अधिकारी बीएलओ पर काम का दबाव बना रहे है। भाजपा अधिकारियों के साथ मिलकर समाजवादियों के वोट कटवाने की रणनीति बना रही है। भाजपा पीडीए, गरीबों, किसानों के वोट कटवा रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पीडीए को अपमानित किया है, दुखी किया है। किसानों को धोखा दिया है। शोषण किया। नौजवानों को नौकरी, रोजगार नहीं मिला है। किसान, नौजवान, पीडीए भाजपा से नाराज है। चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। इसीलिए भाजपा इनके वोट कटवाना चाहती है। चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर मैपिंग के बहाने वोट काट रहा है। जानकारी मिली है कि मैपिंग का ऐप उसी कम्पनी ने बनाया है, जिसने भाजपा को इलेक्ट्रोरल बांड में बड़े पैमाने पर चंदा दिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
