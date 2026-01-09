यूपी में भाजपा का महा-माफिया राज है, अखिलेश ने मेरठ में दलित महिला की हत्या पर भी सरकार को घेरा

संक्षेप: यूपी में भाजपा का महा माफिया राज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि प्रमोशन पा गया है। अखिलेश ने मेरठ दलित महिला हत्या पर भी घेरा है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि प्रमोशन पा गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का ‘महा-माफिया राज’ है, जो लोगों के घरों में ‘बोतल-बंद’ होकर पहुंच रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार झूठे विज्ञापनों से चाहे जितने दावे करे, लेकिन वह सच्चाई को छिपा नहीं सकती है। महिला सुरक्षा के झूठे दावे करने वाले मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता 2027 में सत्ता से बाहर कर देगी।

अखिलेश ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे हैं। इनका जीरो टॉलरेंस का वादा जीरो हो चुका है। मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है।