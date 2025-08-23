BJP is a 'gang' of robbers, Akhilesh Yadav's big attack, said- it is snatching the rights of common people भाजपा लुटेरों का 'गैंग', अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- आम लोगों का छीन रही अधिकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के विभिन्न जिलों से आये पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के 65 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में शनिवार को अखिलेश यादव से मुलाकात की। सभी नेताओं ने एक स्वर में पीडीए सरकार बनाने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:45 PM
भाजपा लुटेरों का 'गैंग', अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- आम लोगों का छीन रही अधिकार

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लुटेरों का 'गैंग' है। इसने संस्थानों और संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सबसे झूठी पार्टी है, जिसके झूठ की सीमा नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न भाजपा का एजेंडा है। इस सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा लोगों के अधिकार छीन रही है, सत्तारूढ़ दल ने वोट की चोरी की और चुनावी प्रक्रिया पर डकैती डाली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह फिर एक बार आजादी का चुनाव है। संविधान और अधिकार बचाने का चुनाव है।

पार्टी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के 65 से अधिक कार्यकर्ताओं ने यहां लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। सभी नेताओं ने एक स्वर में पीडीए सरकार बनाने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी की भागीदारी रहेगी, सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा और प्रदेश में अवरूद्ध हुए विकास के कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश और केन्द्र की भाजपा सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। केन्द्र सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। विदेश नीति फेल हो गयी है। भाजपा सरकार बडे़-बडे़ दावे करती थी कि दुनिया में डंका बज रहा है लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ।

अखिलेश ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान हमारी सेना मजबूती से लड़ाई लड़ी और सेना पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) ले भी लेती लेकिन केन्द्र सरकार ने चूक कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद का संकट है और किसान खाद के लिए लाइनों में लगे है। उन्होंने कहा कि किसान धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है लेकिन उन्हें खाद के बदले पुलिस की लाठियां मिल रही है।

