पंकज चौधरी के दौरे में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, स्वागत में जिलाध्यक्ष सहित कई नेता नहीं पहुंचे

पंकज चौधरी के दौरे में दिखी बीजेपी की गुटबाजी, स्वागत में जिलाध्यक्ष सहित कई नेता नहीं पहुंचे

संक्षेप:

मुरादाबाद में हाईवे पर आयोजित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष समेत कई कद्दावर दिखाई नहीं दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की तरफ से अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन भी छपवाए गए थे।

Jan 04, 2026 05:17 pm ISTDinesh Rathour मूढ़ापांडे (मुरादाबाद)
यूपी के नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे के बीच नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में हाईवे पर आयोजित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष समेत कई कद्दावर दिखाई नहीं दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की तरफ से अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन भी छपवाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार मुरादाबाद की सीमा से होकर गुजर रहे थे। भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में न पहुंच पाने को लेकर जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने अलग-अलग कारण बता दिए।

बतादें कि सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। पार्टी की बैठकों में नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर गुटबाजी खत्म करने की नसीहतें भी दी जाती हैं, लेकिन शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में ही भाजपा नेता के बीच गुटबाजी नजर आई। महानगर अध्यक्ष से लेकर पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने स्वागत समारोह से दूरी बना रखी थी।

नेताओं ने नहीं रिसीव किया फोन

शहर में होने के बाद भी उन्होंने मूंढापांडे तक जाना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ही दिखाई दिए। आलम यह था कि कई नेताओं के मोबाइल पर घंटी बजती रही, मगर उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं की। कई शीर्ष नेताओं का स्वागत समारोह से गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर, स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह स्वागत से अभिभूत हैं। भयंकर ठंड में कार्यकर्ताओं का अपार जनसमूह देख कर में कह सकता हूं कि 2027 में पार्टी को भारी बहुमत से पुनः विजय मिलेगी। रामवीर सिंह ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पूरे जिले में कुंदरकी विधानसभा को सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दौरान पूर्व प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, पूर्व सांसद वीर सिंह, मूंढापांडे ब्लॉक प्रमुख डाक्टर नवदीप यादव, जय सिंह, रोहित सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का यह निजी कार्यक्रम था। इसके बाद भी मैं स्वागत कार्यक्रम में मूंढापांडे गया था। कार्यक्रम काफी लेट होने के कारण पार्टी के एक नेता राजू कालरा के पिता जी की शोकसभा में भाग लेने के लिए चला गया।

कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ मुख्य मार्ग पर रुकना था। कुंदरकी क्षेत्र के भारी तादात में लोग स्वागत में पहुंचे थे। पार्टी संगठन के समस्त लोगों को सूचना थी। जो नहीं आए उसकी वजह वही बता सकते हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
