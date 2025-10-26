Hindustan Hindi News
यूपी में एमएलसी की 11 सीटों पर भाजपा ने तेज की तैयारी, इन चेहरों पर लगा सकती है दांव

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से पांच सीट स्नातक और छह शिक्षक कोटे की हैं। बीजेपी के पास इनमें से जीती हुई छह सीटें हैं। इनमें 3-3 शिक्षक और स्नातक कोटे की हैं। पार्टी की कोशिश इस संख्या में इजाफा करने की है। पार्टी के तमाम नेता इन सीटों पर नजरें भी जमाए हैं।

Sun, 26 Oct 2025 05:56 AMAjay Singh राजकुमार शर्मा, लखनऊ
UP MLC Election: भाजपा 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को फिर मौका दे सकती है। विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर बीते दिनों भाजपा ने बैठक बुलाई। इसमें चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि बैठक में पार्टी के मौजूदा एमएलसी भी मौजूद थे। रणनीतिक बैठक में इन चेहरों की मौजूदगी ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया।

प्रदेश में एमएलसी की 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से पांच सीट स्नातक और छह शिक्षक कोटे की हैं। भाजपा के पास इनमें से जीती हुई छह सीटें हैं। इनमें तीन-तीन शिक्षक व स्नातक कोटे की हैं। पार्टी की कोशिश अबकी बार इस संख्या में इजाफा करने की है। पार्टी के तमाम नेता इन सीटों पर नजरें भी जमाए हैं। कई काफी पहले से तैयारी में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों के लिए प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है।

बीते दिनों चुनावी रणनीति को लेकर इस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। खास बात यह थी कि इस बैठक में पार्टी के जीते हुए सभी एमएलसी भी मैौजूद थे। यहीं से इस चर्चा को बल मिला कि क्या पार्टी इन सभी चेहरों को दोबारा रिपीट करने जा रही है। हालांकि पार्टी में आधिकारिक रूप से इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं यदि जीते हुए चेहरे रिपीट होते हैं तो केवल हारी हुई सीटों पर ही कुछ नये चेहरों को मौका मिल सकता है।

भाजपा और सपा दोनों में ठिकाना तलाश रहे माननीय

एक एमएलसी ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह भाजपा का चुनाव चिह्न पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं को सेट भी कर लिया है। हालांकि, भाजपाइयों से गलबहियां तो उन्होंने पिछले चुनाव में निर्दलीय रहते हुए ही कर ली थीं। जानकारों को कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े इन माननीय को सरकारी संरक्षण की दरकार है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा में सफलता न मिल पाने की स्थिति में वे सपा का विकल्प भी साथ लेकर चल रहे हैं। बीते दिनों इस सिलसिले में उन्होंने मुलाकात भी की है।

इन 11 सीटों पर होने हैं चुनाव

मेरठ स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, आगरा स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, लखनऊ स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, वाराणसी स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, गोरखपुर-अयोध्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

