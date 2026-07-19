कमरे से निकलकर पुलिस थानों तक पहुंची भाजपा की 'अंदरूनी जंग', एक नेता ने दी चेतावनी

आगरा भाजपा में इन दिनों सबकुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब बाहर आ चुकी है। विवाद अब बंद कमरों से निकलकर सोशल मीडिया और पुलिस थानों की चौखट तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने शहर की राजनीति में न केवल हलचल मचा दी है।

Agra News: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में खींचतान शुरू हो गई। आगरा में पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब बाहर आ चुकी है। विवाद अब बंद कमरों से निकलकर सोशल मीडिया और पुलिस थानों की चौखट तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में सामने आए दो अलग-अलग मामलों ने शहर की राजनीति में न केवल हलचल मचा दी है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है। एक नेता ने तो चेतावनी तक दे दी है।

पहला मामला भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र त्यागी से जुड़ा है। सत्येंद्र त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर खनन और भू-माफिया से अपनी और अपने परिवार की जान को गंभीर खतरा बताया है। त्यागी का आरोप है कि क्षेत्र में भू-माफिया का एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो बलपूर्वक जमीनों पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक पूर्व विधायक का नाम लेते हुए यह गंभीर आरोप भी लगाया कि उनके परिजनों के साथ 14 से 15 लोगों ने मिलकर मारपीट की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ तुरंत गुंडा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो इसका खामियाजा न केवल आम जनता को, बल्कि राजनीतिक रूप से पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है।

पार्षद ने अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी वहीं, दूसरी ओर बल्केश्वर क्षेत्र से भाजपा की एक महिला नेत्री ने पार्टी के ही पार्षद हरिओम गोयल उर्फ बाबा के खिलाफ कमला नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला नेत्री ने पार्षद पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शिकायत ने पार्टी की आंतरिक नैतिकता और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, पार्षद हरिओम गोयल ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह उनके खिलाफ रची गई एक गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

विपक्ष को भाजपा पर हमले का मिला मौका इन दो विवादों ने विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लंबे समय से चल रही गुटबाजी अब इस स्तर पर आ गई है कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय स्तर पर इन घटनाओं के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर जारी है। पुलिस अभी जांच के शुरुआती चरण में है, लेकिन इन मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्ताधारी दल के भीतर असंतोष का गुबार अब फूटने लगा है।