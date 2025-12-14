Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
भाजपा ने जारी की राष्ट्रीय परिषद की लिस्ट, पीएम मोदी और सीएम योगी समेत यूपी के 120 सदस्य

संक्षेप:

लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विवि में नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन समारोह का आयोजन किया गया था। जिसमें पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यूपी के 120 लोगों को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।

Dec 14, 2025 09:52 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
भाजपा रविवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा के साथ ही उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। भाजपा की इस सूची में पीएम मोदी और सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत यूपी के 120 लोगों को सदस्य निर्वाचित किया गया है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विवि में नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन समारोह का आयोजन किया गया था। जिसमें पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यूपी के 120 लोगों को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद लिस्ट में ये लोग हैं शामिल

वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज से केशव प्रसाद मौर्य, उन्नाव से ब्रजेश पाठक, मुरादाबाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह, सुल्तानपुर से स्मृति ईरानी और एमपी सिंह, वाराणसी से डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय, देवरिया से सूर्य प्रताप शाही, बांदा से स्वतंत्र देव सिंह और संतोष गुप्ता, गोरखपुर से डॉ. रमापति राम त्रिपाठी और काली प्रसाद, शाहजहांपुर से सुरेश कुमार खन्ना और मिथलेश कुमार कठेरिया, आजमगढ़ से दारा सिंह चौहान, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, कौशांबी से विनोद सोनकर, इटावा से रामशंकर कठेरिया, प्रतापगढ़ से डॉ. महेंद्र सिंह, बस्ती से हरीश द्विवेदी, लखनऊ से कौशाल किशोर, बाराबंकी से प्रियंका रावत, गोंडा से रमापति शास्त्री, अलीगढ़ से ब्रजबहादुर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, शामली से मृगांका सिंह, मुजफ्फरनगर से डॉ. सुभाष चंद्र शर्मा, बिजनौर से महेंद्र धनौरिया और डॉ. यशवंत सिंह, रामपुर से सुभाष भटनागर, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से ऋषि पाल नागर, मेरठ से अरुण वशिष्ठ, बागपत से सुदेश चौहान, हापुड़ से लज्जा रानी गर्ग, नोएडा से हरीश चंद्र भाटी, बुलंदशहर से सतीश बाल्मीकि, अलीगढ़ से आशुतोष वार्ष्णेय, मथुरा से डीपी गोयल, आगरा से प्रभुदयाल कठेरिया और अशोक राणा, फिरोजाबाद से नानक चंद्र अग्रवाल, मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, एटा से प्रतेंद्र पाल सिंह, बदायूं से हरप्रसाद पटेल, बरेली से धर्मेंद्र कश्यप और डॉ. केएम अरोड़ा, पीलीभीत से सुरेश गंगवार, हाथरस से अंजुला सिंह माहौर, फर्रुखाबाद से डॉ. रजनी सरीन, इटावा से कमलेश कठेरिया, कन्नौज से सुब्रत पाठक, कानपुर से प्रेमलता कटियार और नीरज चतुर्वेदी, जालौन से सत्यप्रकाश शंखवार, झांसी से संतोष सोनी, हमीरपुर से सरस्वती शरण द्विवेदी, फतेहपुर से रणवेंद्र प्रताप सिंह ‘धुन्नी सिंह‘, लखीमपुर खीरी से अजय कुमार मिश्रा, जुगल किशोर और लखीमपुर से कृष्णा राज, सीतापुर से राकेश त्रिपाठी और राजकिशोर रावत, हरदोई से पूर्णिमा वर्मा और पीके वर्मा, रायबरेली से राम देव पाल, अयोध्या से अनिल तिवारी, अंबेडकरनगर से राम प्रकाश यादव, बहराइच से मुकुट विहारी वर्मा और अक्षयवर लाल गौंड, श्रावस्ती से राकेश प्रताप सिंह, गोडा से इकबाल बहादुर तिवारी, अमेठी से दया शंकर यादव, कौशांबी से पुष्पा देवी, प्रयागराज से कविता पटेल, जौनपुर से सुरेंद्र प्रताप सिंह और विद्या सागर सोनकर, गाजीपुर से शारदा चौहान, चंदौली से शिवनाथ यादव, भदोही से गोरखनाथ पांडेय, मिर्जापुर से दिलीप पटेल, सोनभद्र से राम सकल, बस्ती से अष्टभुजा शुक्ला, संतकबीरनगर से दुर्गा राय, महराजगंज से जनार्दन गुप्ता, कुशीनगर से संत राज यादव, देवरिया से रवींद्र कुशवाहा, आजमगढ़ से शेषनाथ आचार्य, देवरिया से अनिरुद्ध मिश्रा, मऊ से हरिनारायण राजभर, सिद्धार्थनगर से जय प्रताप सिंह, बलिया से नागेंद्र पांडेय, बिजनौर से कमलेश सैनी, मुजफ्फरनगर से डॅा. संजीव कुमार बालियान, मेरठ से कांता कर्दम, नोएडा से विमला बाथम, अमरोहा से ओमप्रकाश गोला, सहारनपुर से प्रदीप चैाधरी, एटा से राजवीर सिंह, आंवला से सूर्य प्रकाश पाल, आगरा महानगर से प्रमोद गुप्ता, मैनपुरी से रामनरेश अग्निहोत्री, मथुरा महानगर से रविकांत गर्ग, कानपुर से सत्यदेव पचौरी, औरैया से गीता शाक्य, बाराबंकी से राजरानी रावत, बहराइच से पदमसेन चौधरी, अयोध्या से लल्लू सिंह, हरदोई से श्रीकृष्ण शास्त्री, लखनऊ महानगर से सुरेश तिवारी, प्रापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, गाजीपुर से दर्शना सिंह, वाराणसी से कौशलेंद्र पटेल, जौनपुर से सीमा द्विवेदी, लालगंज से नीलम सोनकर, गोरखपुर महानगर से विनोद पांडेय, महाराजगंज से परदेसी रविदास शामिल हैं।

