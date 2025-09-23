भाजपा ने न जेल भिजवाया और न ही छुड़वाया; आजम की रिहाई पर बोलीं मुलायम सिंह की छोटी बहू

आजम खां जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। वह करीब 2 साल से जेल में बंद थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा है कि आजम के जेल जाने और बाहर आने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है।

यूपी में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। वह करीब 2 साल से जेल में बंद थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुलायम सिंह के परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक और जहां अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आजम खां के ऊपर से सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं, मुलायम सिंह की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव का कहना है कि आजम के जेल जाने और बाहर आने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है।

अपर्णा यादव ने कहा, "कोर्ट का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ है। सभी को न्यायपालिका के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने न उन्हें जेल भिजवाया और न ही जेल से छुड़वाने का काम है। ये कोर्ट की प्रक्रिया है ये कोर्ट के तहत चलने दे। अगर वह छूट के आए तो वह उनके मुकदमे हैं। अगर वह दोबारा जेल जा रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं होगा।"