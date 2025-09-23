BJP has no role in sending Azam Khan to jail or getting him released says Aparna Yadav भाजपा ने न जेल भिजवाया और न ही छुड़वाया; आजम की रिहाई पर बोलीं मुलायम सिंह की छोटी बहू, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP has no role in sending Azam Khan to jail or getting him released says Aparna Yadav

भाजपा ने न जेल भिजवाया और न ही छुड़वाया; आजम की रिहाई पर बोलीं मुलायम सिंह की छोटी बहू

आजम खां जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। वह करीब 2 साल से जेल में बंद थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा है कि आजम के जेल जाने और बाहर आने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 23 Sep 2025 05:14 PM
share Share
Follow Us on
भाजपा ने न जेल भिजवाया और न ही छुड़वाया; आजम की रिहाई पर बोलीं मुलायम सिंह की छोटी बहू

यूपी में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गए। वह करीब 2 साल से जेल में बंद थे। हालांकि उनके बाहर आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुलायम सिंह के परिवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। एक और जहां अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आजम खां के ऊपर से सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं, मुलायम सिंह की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव का कहना है कि आजम के जेल जाने और बाहर आने के पीछे भाजपा का हाथ नहीं है।

अपर्णा यादव ने कहा, "कोर्ट का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्तंभ है। सभी को न्यायपालिका के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने न उन्हें जेल भिजवाया और न ही जेल से छुड़वाने का काम है। ये कोर्ट की प्रक्रिया है ये कोर्ट के तहत चलने दे। अगर वह छूट के आए तो वह उनके मुकदमे हैं। अगर वह दोबारा जेल जा रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं होगा।"

ये भी पढ़ें:सपा में रहें या बसपा में, हार तय है; आजम के जेल से निकलने पर बोले डिप्टी सीएम

सपा सरकार आई तो आजम खां पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे

उधर, आजम खां के रिहाई पर खुशी जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में सपा की सरकार आई तो उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सपा चीफ ने कहा, ‘‘जिस तरह मुख्यमंत्री जी (योगी आदित्यनाथ) ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं... न सिर्फ अपने बल्कि उप मुख्यमंत्री (केशव प्रसाद मौर्य) और तमाम भाजपा नेताओं के मुकदमे भी वापस लिए गए हैं, उसी तरह सपा की सरकार आई तो आजम खां साहब पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।’’

Lucknow Azam Khan Azam Khan Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |