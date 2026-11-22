अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कथा के खिलाफ नहीं है, बल्कि भगवान राम, उनके पिता और कृष्ण के बारे में अपमानजनक विचार रखने वालों के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके लोगों ने अपने कार्यक्रमों में हनुमान जी को भी नचाया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धार्मिक कथाओं और भगवान राम को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि सपा कथा के खिलाफ नहीं है, बल्कि भगवान राम, उनके पिता और भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक विचार रखने वालों के खिलाफ है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि भगवान राम के पिता के बारे में कोई इस तरह की बात कैसे कह सकता है? अगर हममें से कोई ऐसा कह दे तो क्या होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने तो अपने कार्यक्रमों में हनुमान जी को भी नचाया। भाजपा से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है?

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की बात मानने से भविष्य बर्बाद होगा, इसलिए उसकी बात ही नहीं माननी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार जाने से पहले ही भाजपा में बंटवारे की लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि डिक्शनरी में लंपट जैसा शब्द भी आ गया है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहते। उन्होंने भाजपा नेताओं के काफिलों से हुई मौतों का आंकड़ा पेश करते हुए तिकुनिया में थार गाड़ी से लोगों को कुचलने की घटना का भी जिक्र किया। गोरखपुर की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पीड़ित बच्चे के परिवार को भड़का रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है।

भाजपा सरकार ने हजारों स्कूल बंद कराए सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में बंद किए गए 27 हजार स्कूलों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर फिर शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए की कैबिनेट बनाएगी और पीडीए को मजबूत करने के लिए रूठे हुए लोगों को मनाने के साथ छूटे हुए लोगों को भी साथ जोड़ेगी। बुनकरों को बिजली, स्वास्थ्य और बाजार की बेहतर सुविधाएं देने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परफ्यूम सिटी बनाना चाहती है, जबकि भाजपा गोबर सिटी बनाना चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमल मुरझा गया है, इसलिए भाजपा के लोग राधे-राधे कहकर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं।