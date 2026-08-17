कौन हैं तारिक मंसूर? टीम नितिन नबीन में मिली जगह, लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने

भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई चेहरों को मौका दिया गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को संगठन में दोबारा शामिल किय गया है। तारिक को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।

BJP News: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की इस टीम में यूपी के कई चेहरों को मौका मिला है। सोमवार को गठित हुई नई टीम में दो चेहरे पुराने हैं। इनमें से चेहरा तारिक मंसूर का है, जिन्हें 2023 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस बार भी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तारिक मंसूर कौन हैं और क्या करते थे? इसको लेकर हम विस्तार से बताएंगे।

तारिक मंसूर का पहले से ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं के करीबी रहे हैं। डॉ. मंसूर मौजूदा समय में यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। वह 2017 से 2023 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह में तारिक ने पीएम मोदी को बुलाया था तो काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद तारिक मंसूर चर्चा में आए थे। प्रो. मंसूर के बेटे की शादी में संघु प्रमुख मोहन भागवत ने भी शिरकत की थी। 2019 में जब सीएए और एनआरसी को लेकर देश में बवाल हो रहा था तो एएमयू में भी छात्र सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान डॉ. मंसूर ने वाइस चांलसर के रूप में कैंपस के अंदर पुलिस फोर्स बुलाई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जब पुलिस फोर्स पहुंची थी। इससे पहले कभी भी एएमयू परिसर में पुलिस नहीं पहुंची थी।

कुरैशी बिरादरी से आते हैं तारिक मंसूर प्रो. तारिक मंसूर मुस्लिमों की कुरैशी बिदारी से आते हैं। इसे मुस्लिम समुदाय में पसमांदा कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉ. मंसूर पहले जवारलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे। 2023 में डॉ. मंसूर को पद्म पुरस्कार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉ. मंजूसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवनर्स में शामिल रहे हैं। वह मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के शासी निकाय और अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति, शिक्षा मंत्रालय में भी डॉ. मंसूर नामित हो चुके हैं।