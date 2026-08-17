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कौन हैं तारिक मंसूर? टीम नितिन नबीन में मिली जगह, लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई चेहरों को मौका दिया गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को संगठन में दोबारा शामिल किय गया है। तारिक को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।

tariq mansoor
प्रोफेसर तारिक मंसूर

BJP News: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भाजपा की इस टीम में यूपी के कई चेहरों को मौका मिला है। सोमवार को गठित हुई नई टीम में दो चेहरे पुराने हैं। इनमें से चेहरा तारिक मंसूर का है, जिन्हें 2023 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस बार भी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तारिक मंसूर कौन हैं और क्या करते थे? इसको लेकर हम विस्तार से बताएंगे।

तारिक मंसूर का पहले से ही भाजपा और आरएसएस के नेताओं के करीबी रहे हैं। डॉ. मंसूर मौजूदा समय में यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। वह 2017 से 2023 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह में तारिक ने पीएम मोदी को बुलाया था तो काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद तारिक मंसूर चर्चा में आए थे। प्रो. मंसूर के बेटे की शादी में संघु प्रमुख मोहन भागवत ने भी शिरकत की थी। 2019 में जब सीएए और एनआरसी को लेकर देश में बवाल हो रहा था तो एएमयू में भी छात्र सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान डॉ. मंसूर ने वाइस चांलसर के रूप में कैंपस के अंदर पुलिस फोर्स बुलाई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जब पुलिस फोर्स पहुंची थी। इससे पहले कभी भी एएमयू परिसर में पुलिस नहीं पहुंची थी।

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कुरैशी बिरादरी से आते हैं तारिक मंसूर

प्रो. तारिक मंसूर मुस्लिमों की कुरैशी बिदारी से आते हैं। इसे मुस्लिम समुदाय में पसमांदा कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉ. मंसूर पहले जवारलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे। 2023 में डॉ. मंसूर को पद्म पुरस्कार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वह मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा डॉ. मंजूसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवनर्स में शामिल रहे हैं। वह मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के शासी निकाय और अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति, शिक्षा मंत्रालय में भी डॉ. मंसूर नामित हो चुके हैं।

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भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से आठ चेहरे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन में बहुप्रतीक्षित बदलाव करते हुए सोमवार को नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी। नई टीम में उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को महत्वपूर्ण जम्मिेदारियां दी गई हैं। इनमें चार राष्ट्रीय पदाधिकारी और दो राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष शामिल हैं। नई टीम में रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है। अमरपाल मौर्य लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहे हैं और पिछड़े वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देने की कोशिश के तहत कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बासित अली उत्तर प्रदेश भाजपा में अल्पसंख्यक चेहरा रहे हैं। पार्टी के इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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