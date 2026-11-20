अखिलेश यादव ने दावा किया कि सुभासपा भाजपा से यूपी चुनाव में 36 सीटें मांग रही है। उन्होंने 23 जिलों की 36 सीटों की सूची भी जारी की। सुभासपा महासचिव अरविंद राजभर ने सूची को फर्जी बताते हुए दावे को खारिज किया। अखिलेश ने इसे एनडीए से बाहर निकलने का बहाना बताया।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के बीच सीटों को लेकर खींचतान की चर्चाओं पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सुभासपा भाजपा से आगामी विधानसभा चुनाव में 36 सीटें मांग रही है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 36 विधानसभा सीटों की एक सूची भी साझा की। हालांकि, सुभासपा ने इस सूची को फर्जी करार देते हुए अखिलेश यादव के दावे को खारिज कर दिया है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव की ओर से जारी सूची को फर्जी बताया। उनका कहना है कि सुभासपा की ओर से भाजपा के सामने ऐसी कोई सूची नहीं रखी गई है।

अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में भाजपा और सुभासपा के रिश्तों पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों के बीच छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसलिए सुभासपा 36 सीटें मांग रही है। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए लिखा कि यह सीटों की सूची नहीं, बल्कि हारते हुए एनडीए से बाहर निकलने का बहाना है। उन्होंने सुभासपा को आधारशून्य बताते हुए कहा कि अगर भाजपा उसे 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो गठबंधन के दूसरे दल और बी-टीम भी उसी अनुपात में सीटों की मांग करेंगे। ऐसे में भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी। उन्होंने भाजपा की 209 प्रत्याशियों वाली सूची का जिक्र करते हुए भी तंज कसा।

23 जिलों की 36 सीटों का ब्योरा अखिलेश यादव की ओर से साझा की गई सूची में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के 23 जिलों की 36 विधानसभा सीटों का ब्योरा दिया गया है। इसमें गाजीपुर की जहूराबाद और जखनियां, जौनपुर की जफराबाद और केराकत, आजमगढ़ की अतरौलिया और दीदारगंज, मऊ की मऊ सदर और घोसी तथा बलिया की बैरिया और सिकंदरपुर या फेफना सीट शामिल हैं। इसके अलावा अंबेडकरनगर की अकबरपुर और जलालपुर, गोंडा की मनकापुर और गोंडा, सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ और इटवा, बस्ती की महादेवा और रुधौली, संतकबीरनगर की धनघटा और मेंहदावल तथा महाराजगंज की नौतनवा और पनियरा सीट भी सूची में शामिल है।