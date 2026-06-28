नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं भाजपा की निगाहें, राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने कसा तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के धर्मकोष में न धर्म है और न शर्म। सीसीटीवी कैमरा बंद कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई। इससे प्रभु श्रीराम का हर भक्त आहत है।

Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की निगाहें नेशन नहीं, डोनेशन पर है। सिविल लाइंस के एक होटल में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के पहले नेशन फर्स्ट का नारा दिया था। अब नेशन भूल गए और डोनेशन फर्स्ट हो गया। सपा मानती है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वालों ने सीधे तौर पर आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया। भाजपा 4सी पर काम कर रही है, यह है चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के धर्मकोष में न धर्म है और न शर्म। सीसीटीवी कैमरा बंद कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई। इससे प्रभु श्रीराम का हर भक्त आहत है। सपा मानती है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वालों ने सीधे तौर पर आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है, उन्हें कड़ी सजा मिले। डोनेशन चोरी का मामला कर्नाटक से जुड़ा है। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर अयोध्या जाते रहते हैं। इसके बाद भी डोनेशन चोरी की उनको भनक नहीं लगी। इसको लेकर कई बड़े संत-महात्मा नाराज हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। सपा प्रमुख ने पेपर लीक के साथ भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक प्रदेश में 22 पेपर लीक हुए हैं। हाईस्कूल और इंटर का पेपर भी लीक हो रहा है।

सपा सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए बनाएंगे गाइडलाइन भर्तियों पर पार्टी की ओर से ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए अखिलेश ने 69 हजार शिक्षक भर्ती सहित कई मामलों में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन, संविधान के तहत ओबीसी को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को दो प्रतिशत में आरक्षण घोटाले आरोप लगाया। कहा कि कई भर्ती प्रक्रिया में इनके अधिकारों के साथ अन्याय हुआ है। सपा की सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन बनाएंगे, जिसमें युवाओं को बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रदेश में प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो रहे हैं। इसकी जांच कर सरकार से सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों की शिक्षा चौपट हो गई है, तभी छात्र कोचिंग की ओर रुख कर रहे हैं, और अब कोचिंग भी सुरक्षित नहीं हैं।