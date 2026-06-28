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नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं भाजपा की निगाहें, राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने कसा तंज

Dinesh Rathour प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के धर्मकोष में न धर्म है और न शर्म। सीसीटीवी कैमरा बंद कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई। इससे प्रभु श्रीराम का हर भक्त आहत है।

नेशन पर नहीं, डोनेशन पर हैं भाजपा की निगाहें, राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने कसा तंज

Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की निगाहें नेशन नहीं, डोनेशन पर है। सिविल लाइंस के एक होटल में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के पहले नेशन फर्स्ट का नारा दिया था। अब नेशन भूल गए और डोनेशन फर्स्ट हो गया। सपा मानती है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वालों ने सीधे तौर पर आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया। भाजपा 4सी पर काम कर रही है, यह है चंदा, चोरी, चतुराई और चालाकी।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के धर्मकोष में न धर्म है और न शर्म। सीसीटीवी कैमरा बंद कर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई। इससे प्रभु श्रीराम का हर भक्त आहत है। सपा मानती है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वालों ने सीधे तौर पर आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है, उन्हें कड़ी सजा मिले। डोनेशन चोरी का मामला कर्नाटक से जुड़ा है। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर अयोध्या जाते रहते हैं। इसके बाद भी डोनेशन चोरी की उनको भनक नहीं लगी। इसको लेकर कई बड़े संत-महात्मा नाराज हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। सपा प्रमुख ने पेपर लीक के साथ भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक प्रदेश में 22 पेपर लीक हुए हैं। हाईस्कूल और इंटर का पेपर भी लीक हो रहा है।

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सपा सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए बनाएंगे गाइडलाइन

भर्तियों पर पार्टी की ओर से ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए अखिलेश ने 69 हजार शिक्षक भर्ती सहित कई मामलों में आरक्षण के नियमों के उल्लंघन, संविधान के तहत ओबीसी को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को दो प्रतिशत में आरक्षण घोटाले आरोप लगाया। कहा कि कई भर्ती प्रक्रिया में इनके अधिकारों के साथ अन्याय हुआ है। सपा की सरकार बनी तो परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन बनाएंगे, जिसमें युवाओं को बहुत सहूलियत मिलेगी। प्रदेश में प्राइमरी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो रहे हैं। इसकी जांच कर सरकार से सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों की शिक्षा चौपट हो गई है, तभी छात्र कोचिंग की ओर रुख कर रहे हैं, और अब कोचिंग भी सुरक्षित नहीं हैं।

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लोगों की सरकार के विरुद्ध बढ़ रही नाराजगी

अखिलेश ने कहा कि कोचिंग सेंटर में लगी आग बुझाने वाले पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे। उनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे। इन खामियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रयागराज में किए गए विकास पर सवाल खड़े करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर खर्च होने के बावजूद यातायात, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सुरक्षा को लेकर लोगों की सरकार के विरुद्ध नाराजगी बढ़ रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं। इससे पहले प्राइवेट विमान से लखनऊ से दो दिवसीय प्रयागराज दौरे पर आए अखिलेश का एयरपोर्ट पर सपाइयों ने स्वागत किया। सिविल लाइंस के एक होटल में रात्रि विश्राम करने के बाद अखिलेश सोमवार को शिक्षा और युवाओं पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश के साथ प्रदेश सपा अध्यक्ष श्याम लाल पाल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज, एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव आदि मौजूद रहे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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