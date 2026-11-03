योगी का काम, मोदी का चेहरा... बीजेपी ने निकाल ली अखिलेश यादव के PDA की काट

भाजपा की इस महा-रणनीति का सबसे मुख्य हथियार होगा- '2017 से पहले बनाम 2017 के बाद' का आक्रामक अभियान। साथ ही बीजेपी राज्य में सीएम योगी के काम और पीएम मोदी के चेहरे के बल पर चुनाव लड़ेगी।

बीजेपी यूपी में सीएम योगी के काम और पीएम मोदी के चेहरे के बल पर चुनाव लड़ेगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाई-वोल्टेज PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) दांव का काट ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों ने एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। पार्टी चुनाव को किसी भी कीमत पर जातीय समीकरणों के जाल में नहीं फंसने देना चाहती। इसके बजाय, भाजपा का पूरा फोकस कानून-व्यवस्था, सुशासन, विकास और 'डोर-टू-डोर' संपर्क पर रहेगा।

भाजपा की इस महा-रणनीति का सबसे मुख्य हथियार होगा- '2017 से पहले बनाम 2017 के बाद' का आक्रामक अभियान। साथ ही बीजेपी राज्य में सीएम योगी के काम और पीएम मोदी के चेहरे के बल पर चुनाव लड़ेगी।

सपा के पुराने दौर की याद दिलाएगी बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अपने चुनाव प्रचार में सपा सरकार के पुराने कार्यकालों की फाइलों को दोबारा खोलने जा रही है। मतदाताओं के सामने उन विवादों और हादसों की परतें खोली जाएंगी, जिन्होंने कभी प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था।

1995 का चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड, 2013 के भीषण मुजफ्फरनगर दंगे, अवैध खनन के आरोप और माफिया तंत्र को मिले कथित राजनीतिक संरक्षण जैसे मुद्दों को फिर से जनता के बीच गर्माया जाएगा।

पार्टी का मकसद योगी आदित्यनाथ सरकार की अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति और सपा शासन के समय की कानून-व्यवस्था में सीधा फर्क दिखाना है। सुरक्षित सड़कें, सख्त पुलिसिंग और 24 घंटे बिजली सप्लाई जैसे मुद्दों के जरिए महिलाओं, युवाओं और पहली बार बने वोटरों को सीधे साधने की योजना है।

छह रीजन में मेगा रैलियां और आउटरीच प्रोग्राम इस नैरेटिव को जमीन तक ले जाने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों- पश्चिमी यूपी, ब्रज, रुहेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल- में मेगा रैलियों और आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई है।

इन रैलियों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के साझा रिपोर्ट कार्ड को रखा जाएगा। इसमें रिकॉर्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क, नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बड़े बुनियादी ढांचों का विकास और राज्य में आए भारी भरकम औद्योगिक निवेश को प्रमुखता से हाइलाइट किया जाएगा।

पार्टी का मानना है कि 'सबका साथ, सबका विकास' के तहत दी गई सरकारी योजनाओं की डिलीवरी ही सपा के जातीय सोशल इंजीनियरिंग का सबसे असरदार जवाब बनेगी।

किसान, युवा और पन्ना-प्रमुख नेटवर्क पर पूरा जोर

ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत सीधे डीबीटी, पारदर्शी सरकारी नौकरियां और गन्ने के रिकॉर्ड समय पर भुगतान को भुनाएगी।

इसके अलावा, सिर्फ बड़ी रैलियों के भरोसे रहने के बजाय भाजपा ने अपने कैडर को भी पूरी तरह से रि-एक्टिवेट कर दिया है। बूथ स्तर की कमेटियों और पन्ना-प्रमुखों को हर घर तक जाने और फीडबैक जुटाने का काम सौंपा गया है।

प्रदेश नेतृत्व को सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बेहतर करने और अंदरूनी गुटबाजी को दूर करने की सख्त हिदायत दी गई है।

भाजपा का 'यूपी 2027 पोल ब्लूप्रिंट': 10 बड़ी रणनीतियां जातीय राजनीति का तोड़: चुनाव को सपा के PDA के जातीय दांव-पेंच से निकालकर विकास और सुशासन के ट्रैक पर लाना। 'गुंडा राज' का मुद्दा फिर गर्म: 1995 गेस्ट हाउस कांड, 2013 दंगे, भू-माफिया और अवैध खनन के मामलों को जनता के बीच उजागर करना। 6 क्षेत्रों में मेगा रैलियां: पश्चिमी यूपी, ब्रज, रुहेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सघन जनसभाएं। मोदी-योगी सुशासन मॉडल: एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स, मुफ्त राशन और रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताना। 2017 से पहले बनाम 2017 के बाद: सपा शासन के मुकाबले योगी सरकार की कानून-व्यवस्था, बिजली और सड़कों की स्थिति की सीधी तुलना।