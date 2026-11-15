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यूपी विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने 209 उम्मीदवार तय किए? प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताई सच्चाई

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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बिना पुष्टि के चल रही इन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 50 वर्षों से एक ही व्यवस्था का पालन कर रही है, जहां सभी फैसले संगठनात्मक ढांचे के तहत सामूहिक विचार-विमर्श और आम सहमति से लिए जाते हैं।

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पंकज चौधरी ने बताया कि टिकट फाइनल करने से पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर से सुझाव लिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए 209 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में कोई बैठक नहीं की है और भाजपा में टिकट बंटवारा की एक तय सामूहिक प्रक्रिया है।

पत्रकारों से बातचीत में यूपी भाजपा प्रमुख पंकज चौधरी ने कहा, "मुझे इस खबर के स्रोत के बारे में नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने किसी के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं की है।" बिना पुष्टि के चल रही इन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 50 वर्षों से एक ही व्यवस्था का पालन कर रही है, जहां सभी फैसले संगठनात्मक ढांचे के तहत सामूहिक विचार-विमर्श और आम सहमति से लिए जाते हैं।

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कैसे तय होते हैं भाजपा में टिकट?

पार्टी की चुनाव प्रक्रिया समझाते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि टिकट फाइनल करने से पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर से सुझाव लिए जाते हैं। इसके बाद इन नामों को राज्य स्तर पर लाया जाता है, जहां प्रदेश की कोर कमेटी और चुनाव समिति इन पर मंथन करती है। आखिर में यह प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाता है, जहां पार्टी का संसदीय बोर्ड (पार्लियामेंट्री बोर्ड) अंतिम मुहर लगाता है।

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विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा कोई परिवार-आधारित पार्टी नहीं है जहां कोई एक व्यक्ति अकेले ऐसे फैसले ले ले, बल्कि यहां पूरी प्रक्रिया सामूहिक है।

'पार्टी छोड़कर जाने वाला कोई नेता टिक नहीं पाया'

पंकज चौधरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा एक विचारधारा-आधारित दल है और वे आज जिस मुकाम पर हैं, वह पार्टी की ताकत की वजह से ही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता मूल विचारों के आधार पर काम करते हैं और जो भी इस विचारधारा से दूर जाता है, उसका राजनीतिक रूप से टिक पाना मुश्किल हो जाता है।

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अन्य दलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे दलों से टूटकर बने तृणमूल कांग्रेस (TMC) या एनसीपी (NCP) जैसे गुट तो अपनी पहचान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाला कोई भी नेता खुद को राजनीतिक रूप से स्थापित नहीं रख सका है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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