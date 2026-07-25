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यूपी: बीजेपी की महिला पार्षद का निर्वाचन शून्य, फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश; चूक पड़ी भारी

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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ज्ञानती देवी के बेटे चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि यह केवल शब्दों की त्रुटि का मामला है। प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ लड़ा गया। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई। कहा कि न्यायालय पर भरोसा है। वह उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।

delhi high court on defamation
Court Symbolic Image

Court declares BJP councillor's election void: गोरखपुर नगर निगम के वार्ड संख्या-43 शाहपुर से निर्वाचित भाजपा पार्षद ज्ञानती देवी का निर्वाचन एडीजे कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने शून्य कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को भेज दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि अभी आदेश का विस्तृत अवलोकन नहीं कर पाए हैं। न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा।

वर्ष 2023 के निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 43 शाहपुर महिला के लिए आरक्षित था। ऐसे में पूर्व उपसभापति चंद्रशेखर सिंह ने अपनी माता ज्ञानती देवी को भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा। परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अर्चना शुक्ला ने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल कर निर्वाचन को चुनौती दी। यह वाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थानांतरित हो गया। जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 23 जुलाई को एडीजे सुदेश कुमार ने निर्णय सुनाया और ज्ञानती देवी का नामांकन और निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा-71 की उपधारा (बी) एवं (डी) (i) के तहत अवैध और शून्य घोषित कर दिया।

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शब्दों की त्रुटि का मामला, हाईकोर्ट जाएंगे

ज्ञानती देवी के पुत्र चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि यह मात्र शब्दों की त्रुटि का मामला है। प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। दावा किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ लड़ा गया, कोई अनियमितता नहीं हुई। कहा कि न्यायालय पर भरोसा है, उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे।

सत्य की जीत हुई

याची अर्चना शुक्ला ने कहा कि नामांकन के बाद से ही हम तथ्यों को लेकर शिकायत कर रहे थे। रिटर्निंग आफिसर को सभी साक्ष्य दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद अदालत में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई।

वार्ड में 6.63 करोड़ के विकास कार्यों पर असर नहीं

गोरखपुर के शाहपुर वार्ड में करीब 6.63 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड और आरसीसी नालों निर्माण की परियोजनाओं के लिए पहली किस्त के रूप में 3.31 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन भी किया जा चुका है। नगर निगम के निर्माण विभाग का कहना है कि इन कार्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रस्ताव जिन पर स्वीकृति नहीं हुई है, जनहित में नगर आयुक्त कार्यालय स्वयं पहल कर पूर्ण कराएगा।

अधिकृत चुनाव चिह्न को लेकर था विवाद

याचिका में आरोप लगा कि नामांकन के दौरान शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गईं। इनमें भाजपा के अधिकृत चुनाव चिह्न को लेकर विवाद था। याचिका के अनुसार पार्टी का सिंबल ज्ञानती देवी पत्नी श्यामलाल के नाम से जारी हुआ लेकिन नामांकन ज्ञानती देवी पत्नी परशुराम के नाम से दाखिल हुआ।

सुनवाई के दौरान तत्कालीन भाजपा महानगर अध्यक्ष का शपथ पत्र भी प्रस्तुत हुआ। उन्होंने बताया कि ज्ञानती देवी ही पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थीं, हालांकि पति के नाम में अंतर को लेकर कोई ठोस अभिलेख नहीं दिए गए। यह भी कहा कि चुनाव के करीब एक माह बाद जानकारी हुई कि परशुराम और श्यामलाल एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

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पीएम आवास का विवरण पत्र में नहीं दिया

याचिका में आरोप लगाया गया कि ज्ञानती देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित आवास का विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया। इसके अलावा उनके नाम से खरीदी गई करीब 3000 वर्गफीट से अधिक भूमि का उल्लेख नहीं था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 2021 में उन्होंने देवरिया के बरहज क्षेत्र में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था। लेकिन वहां की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का शपथ में खुलासा नहीं किया।

डीएम कार्यालय भेजेगा पद रिक्त होने की सूचना

जिला निर्वाचन कार्यालय (नगरीय निकाय) के अनुसार, किसी पार्षद का निर्वाचन निरस्त होने पर जिलाधिकारी संबंधित वार्ड में पद रिक्त होने की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजेंगे। इसके बाद निदेशालय निर्वाचन आयोग को पद रिक्त होने की जानकारी देकर उपचुनाव कराने का अनुरोध करेगा।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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