लखनऊ में बड़ा उलटफेर, स्नातक MLC सीट पर SP की कांति सिंह जीतीं, BJP के अवनीश हारे
लखनऊ खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। सपा कैंडिडेट कांति सिंह ने भाजपा के एमएलसी अवनीश सिंह को 17,127 मतों से हराकर छह साल बाद सीट पर कब्जा जमा लिया।
यूपी एमएलसी चुनाव में लखनऊ बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कांति सिंह ने भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह को 17,127 मतों से हराकर छह साल बाद सीट पर कब्जा जमा लिया। नौवें और अंतिम चक्र की मतगणना पूरी होने पर कांति सिंह को कुल 56,905 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह को 39,778 मत प्राप्त हुए।
कांति सिंह वर्ष 2014 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार एमएलसी बनी थीं। अवनीश सिंह ही उनके निकटम प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने 6403 वोटों से पराजित किया था, लेकिन वर्ष 2020 के चुनाव में वह एक बार फिर निर्दल प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी अवनीश सिंह से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरीं। उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 में जितने वोटों से अवनीश को शिकस्त दी थी, अवनीश ने उतने ही 6403 वोटों से हराकर सीट पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 2026 के चुनाव में बुधवार को देर रात तक चली मतणना में कांति सिंह ने दो गुना से अधिक मतों से पराजित कर अपनी पराजय का बदला ले लिया।
अंतिम चक्र में कांति सिंह ने अपनी बढ़त को और बढ़ाते हुए 17,127 मतों के अंतर से जीत दर्ज की
मंगलवार से शुरू हुई मतगणना में कांति सिंह ने शुरुआती चरण से ही बढ़त बनायी और लगातार अपनी स्थिति मजबूत की। पांचवें चक्र तक उनकी बढ़त पहली बार 10 हजार के पार पहुंची। इस चक्र तक कांति सिंह को 32,228 मत मिले थे, जबकि अवनीश कुमार सिंह को 21,843 वोट प्राप्त हुए। दोनों प्रत्याशियों के बीच मतों का अंतर 10,385 हो गया था। छठे चक्र में कांति सिंह को 38,723 और अवनीश कुमार सिंह को 26,498 मत मिले थे। इस दौरान कांति सिंह की बढ़त 12,225 मतों की हो गई। सातवें चक्र में कांति सिंह के मत बढ़कर 45,221 पहुंच गए, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 30,986 वोट मिले। इस चक्र तक सपा प्रत्याशी 14,235 मतों से आगे थीं। आठवें चक्र में कांति सिंह को 51,168 और अवनीश कुमार सिंह को 36,313 मत मिले। दोनों के बीच अंतर बढ़कर 14,855 वोट हो गया। नौवें और अंतिम चक्र में कांति सिंह ने अपनी बढ़त को और बढ़ाते हुए 17,127 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें