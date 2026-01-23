कभी पूरा नहीं होगा भाजपा का ‘सनातन के समापन’ का सपना, अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर बोले अखिलेश
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जगत गुरू शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ-साथ सनातन के अपमान के लिए भी उसकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई है।
अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को मुद्दा बनाकर भाजपा और राज्य सरकार को घेरने की भरसक कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा है कि जगत गुरू शंकराचार्य को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ-साथ सनातन के अपमान के लिए भी उसकी भावनाएं बुरी तरह आहत हुई है। भाजपाइयों का ‘सनातन के समापन’ का सपना कभी पूरा नहीं होगा।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संगी-साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। यही वजह है कि उनसे भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है, जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। चाहे प्रयागराज में ‘संतों-साधुओं-महात्माओं’ के अपमान का मामला हो या काशी में पूज्य अहिल्या देवी होल्कर की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का। ये सब ‘सनातनी परंपरा’ को खत्म करने की भाजपाई संगी-साथियों की गहरी साजिश है।
कहा कि सच्चे सनातनी भाजपा के द्वारा शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ हुए दुर्व्यवहार से बेहद दुखी हैं और अब मुखर भी हो रहे हैं। अखिलेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि सत्ताधारी दंभ छोड़ें और तत्काल माफी मांगे। सवाल उठाया कि कहीं यह विवाद ‘हाता नहीं भाता’ का प्रयागराज तक विस्तार तो नहीं। अखिलेश ने पोस्ट के साथ एक महिला डाक्टर का वीडियो भी साझा किया है, जो पुलिस पर प्रयागराज में बच्चों को जूते से पीटने का आरोप लगा रही हैं।
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा साजिश करेगी: अखिलेश
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकतंत्र के लिए अग्नि परीक्षा है और भाजपा इसके लिए साजिश रचेगी। यादव से शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये उलेमाओं व प्रमुख लोगों ने मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। पार्टी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और ये लोकतंत्र के लिए अग्नि परीक्षा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में साजिश रचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में जनता के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है, भाजपा सरकार पिछड़ा, दलित मुसलमान समुदाय को अपमानित और उनसे नफरत करती है।
उन्होंने कहा कि यही पीडीए भाजपा को परास्त करेगा। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार का अहंकार चरम पर है और बस समय आ गया है कि अहंकारियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है, चारो तरफ अराजकता है और इस नुकसान की भरपाई में बरसों लग जाएंगे। सपा प्रमुख ने आह्वान किया कि बुरे लोगों को हटाने के लिए अच्छे लोग एक साथ आ जाएं और नकारात्मक लोगों को हटाने के लिए सकारात्मक लोग एकजुट हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, संपत्ति का केंद्रीयकरण हो गया है, कुछ पूंजी घरानों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है जबकि आम जनता की आय नहीं बढ़ रही है।