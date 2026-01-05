Hindi NewsUP NewsBJP door-to-door to explain qualities jiramji community meetings held every village gram pradhan also participate
जमानत मौलिक अधिकार, उसका हनन न हो : इमरान मसूद
सहारनपुर से कांगेस के सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और इसका हनन नहीं होना चाहिए।
Jan 05, 2026 08:05 pm ISTDinesh Rathour हिन्दुस्तान, सहारनपुर
मीडिया से बातचीत करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है तो हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को देखा जाना चाहिए। सभी के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। सांसद ने प्रतिक्रिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
