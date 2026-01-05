Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP door-to-door to explain qualities jiramji community meetings held every village gram pradhan also participate
जमानत मौलिक अधिकार, उसका हनन न हो : इमरान मसूद

जमानत मौलिक अधिकार, उसका हनन न हो : इमरान मसूद

संक्षेप:

सहारनपुर से कांगेस के सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और इसका हनन नहीं होना चाहिए।

Jan 05, 2026 08:05 pm ISTDinesh Rathour हिन्दुस्तान, सहारनपुर
share Share
Follow Us on

सहारनपुर से कांगेस के सांसद इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और इसका हनन नहीं होना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया से बातचीत करते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है तो हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को देखा जाना चाहिए। सभी के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। सांसद ने प्रतिक्रिया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Up Latest News Imran Masood
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |