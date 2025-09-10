वोट चोरी पकड़ाने से BJP डिस्टर्ब, काफिला रोकने पर राहुल गांधी बोले- हमारा नारा साबित हो रहा

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का काफिला भाजपा नेताओं ने कुछ देर के लिए रोक दिया। इससे बिफरे राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी पकड़े जाने से बीजेपी डिस्टर्ब है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में साबित हो रहा है। यह नारा आगे भी इसी तरह साबित होता रहेगा।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं की तरफ से उनका विरोध किया गया और कुछ देर काफिला भी रोक दिया गया। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में अपना काफिला रोकने पर राहुल गांधी ने कहा कि इस समय हमारा नारा वोट चोर गद्दी छोड़ देश में चल रहा है। वोट चोरी पकड़े जाने से भाजपा वाले डिस्टर्ब हैं। राहुल ने कहा कि हमारा नारा पूरे देश में साबित हो चुका है। आने वाले समय में यह इसी तरह (कांग्रेस के विरोध) और भी नाटकीय तरीकों से साबित होगा। राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

राहुल गांधी दिल्ली से सबसे पहले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरे। वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के बटोही रिसॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत हैं। वोट चोरी हो रही है। इसे रोकना होगा।

90 प्रतिशत भारतीय सभी जगह रोके जा रहे प्रजापति सम्मेलन में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी जगह ब्लॉक किए जा रहे हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया ही नहीं सभी जगह ब्लॉक हो रहे हैं। पिछड़ा, ईबीसी, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समेत 90 प्रतिशत भारतीयों को रोका जा रहा है। आप लोगों को कॉर्पोरेट इंडिया, ब्यूरोक्रेसी और सरकार को चलाने से रोका जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल अपोलो, एस्कॉर्ट में से किसी एक मालिका का नाम बता दो। इनमें कोई ओबीसी नहीं मिलेगा। आपकी जमीन छीनी जा रही है। आपको बचाने का सिर्फ एक तरीका है वो है सवाल उठाना।

राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस 90 फीसदी ओबीसी आबादी को रोक रही है। मैं यही सवाल सरकार से करता हूं। ये लोग सवाल करने से रोकते हैं। इन लोगों ने 50 फीसदी के आरक्षण की दीवार बना रखी है। मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं। मैंने लोकसभा में उनसे सवाल किया कि आप ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करानी चाहिए। मेरे सवाल के बाद मोदी ने डेढ़ घंटा भाषण दिया लेकिन पूरे भाषण में जाति जनगणना का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया की किसी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट की सूची निकाल लीजिए, इसमें एक भी ओबीसी का नाम नहीं मिलेगा। टाटा, अंबानी, अडानी, बिड़ला। इसमें एक भी व्यक्ति आपको ओबीसी का नहीं मिलेगा।