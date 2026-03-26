मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP जिलाध्यक्ष नाराज; कुर्सी नहीं मिलने पर बाहर निकले, मनाते दिखे अधिकारी

कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी को लेकर अफरा-तफरी मच गई। जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित को सीट न मिलने पर नाराज होकर बाहर चले गए। तहसीलदार के मनाने पर वे वापस लौटे, तब कार्यक्रम आगे बढ़ सका।

उत्तर प्रदेश नवनिर्माण के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का जायजा लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब प्रेसवार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री के करीब बैठने के लिए कुर्सी को लेकर काफी देर तक जद्दोजहद चलती रही। भाजपा जिलाध्यक्ष उत्तरी अनिल दीक्षित प्रभारी मंत्री का स्वागत करने के लिए बाहर चले गए। जब वह लौटे तो उनकी कुर्सी पर कोई और बैठ गया। कुर्सी न मिलने पर वह सबसे आखिरी में किनारे आकर बैठे। उनको देखकर नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी उठकर किनारे आ गए। कुछ देर बाद जिलाध्यक्ष सभागार से प्रेसवार्ता छोड़कर दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। इस पर तत्काल तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी ने उठकर जिलाध्यक्ष को मनाया। अधिकारी हाथ जोड़कर उन्हें मनाते दिखे। कुर्सी को लेकर उनको समझाया। तब जिलाध्यक्ष वापस सभागार के अंदर आए।

अतीक कोई संत क्या था? बोले- मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वहीं इस मौके पर धुरंधर-2 फिल्म में अतीक अहमद के रोल पर उठ रहे सवाल पर जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बिफर पड़े। उन्होंने कहा, अतीक कोई संत था क्या? जिसे फिल्म में गुंडा नहीं दिखाना चाहिए। उसने तो होमगार्ड की खाल उतरवाकर चौराहे पर डाल दी थी फिर जिले के कप्तान को फोन करके उठाने को कहा था। ऐसे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी नेता ने कभी भी समर्थन नहीं किया। उसे सलाखों के पीछे भेजा। बुधवार को सरसैय्या घाट स्थित नवीन सभागार में प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वह धुरंधर फिल्म को लेकर दुष्प्रचार कर रही है।

कुछ लोग विभाजन की राजनीति करते हैं- उपाध्याय वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में ब्राह्मण शब्द को लेकर हुए बवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि , कुछ लोग विभाजन करके राजनीति करते हैं। लोगों की जमीन खिसक रही है। इसलिए वह पीएम के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं था। न ही कोई मानवीय त्रुटि थी। इसको जानबूझकर किया गया। जांच हो रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूजीसी कानून के नाम पर राजनीतिक ठगी करने वालों ने गुमराह किया है। अगर वह पढ़कर बयान देते तो भ्रम न फैलता।