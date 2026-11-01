भाजपा जिला पंचायत सदस्य ने रिटायर्ड फौजी को जूतों से पीटा, CHC अधीक्षक के साथ भी अभद्रता

बांदा मेंभाजपा के जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल ने अपने समर्थकों के साथ ड्यूटी पर तैनात रिटायर्ड फौजी सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे सीएचसी अधीक्षक से भी अभद्रता की गई। वहीं, अगले दिन डॉक्टरों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया।

बांदा, संवाददाता। यूपी के बांदा के बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार देर रात हंगामा हो गया। आरोप है कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल ने अपने समर्थकों के साथ ड्यूटी पर तैनात रिटायर्ड फौजी सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे सीएचसी अधीक्षक से भी अभद्रता की गई। घटना के विरोध में शनिवार सुबह स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

सीएचसी बबेरू में शुक्रवार को रात सुरक्षा में पू्र्व फौजी महेंद्र सिंह यादव तैनात थे। आरोप है कि रात करीब 12 बजे जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह पटेल पांच-छह समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से चिकित्साधीक्षक के बारे में पूछा। गार्ड ने बताया कि वह ड्यूटी पर हैं। इतना सुनते ही अरुण सिंह पटेल और उनके साथियों ने गाली-गलौज की। आरोप है कि पूर्व फौजी की जमकर लात-घूसों और जूते से पिटाई की। मारपीट की जानकारी होने पर सीएचसी में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी होने पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश पटेल मौके पर पहुंचे और बातचीत की। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य व उनके साथियों ने चिकित्साधीक्षक के साथ भी अभद्रता व गाली-गलौज की। धमकाते हुए हमलावर भाग गए।

सुबह होते ही घटना के विरोध में अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश सिंह पटेल और मारपीट में घायल पूर्व फौजी महेंद्र यादव सहित करीब सैकड़ा भर स्वास्थ्य कर्मी कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की तो सभी ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र सरदार यादव ने कोतवाली प्रभारी संजय कुमार द्विवेदी को तहरीर दी और पूरी घटना से अवगत कराया। डॉ. ऋषिकेश सिंह पटेल ने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे।

करीब दो घंटे चले हंगामा और घेराव के बाद सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी और प्रभारी निरीक्षक संजय द्विवेदी ने चिकित्साधीक्षक व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वार्ता की और रिपोर्ट दर्ज करने का भरोसा दिया। अधीक्षक ने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी, वे लोग यहां से नहीं जाएंगे। पुलिस ने जिपं सदस्य अरुण कुमार पटेल सहित छह के खिलाफ मारपीट, धमकाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने बताया कि अरुण कुमार पटेल उनकी पार्टी से चुनाव तो नहीं लड़े थे लेकिन बाद में उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे। सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।