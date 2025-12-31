Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBJP councillors in Kanpur have expressed resentment against their own mayor
मेयर के बेटे से नगर निगम को मुक्त कराना है; कानपुर में भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ खोला मोर्चा

संक्षेप:

Dec 31, 2025 02:45 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
यूपी के कानपुर में भाजपा पार्षद पवन गुप्त और अंकित मौर्या को नगर निगम सदन की चार बैठकों से निकाले जाने का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पवन गुप्त, अंकित मौर्या के साथ चार और भाजपा पार्षद आ गए हैं। इन पार्षदों ने तय किया है कि वह लोग अब भाजपा में व्याप्त भ्रष्टाचार और हिटलरशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। कहा कि महापौर के बेटे से नगर निगम निगम को मुक्त कराएंगे, तभी भाजपा और नगर निगम बचेगा।

26 दिसंबर को नगर निगम सदन में भाजपा पार्षद पवन गुप्त ने सीवर लाइन डालने की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई थी और पोस्टर लहराए थे। इस मामले को महापौर प्रमिला पांडेय ने अनुशासनहीनता माना। भाजपा क्षेत्र संगठन को पत्र तो लिखा ही, साथ ही पवन गुप्त और अंकित मौर्या को भविष्य में होने वाले चार सदन बैठकों से निष्कासित करने का फैसला करते हुए लिखित आदेश भी जारी कर दिया था। पार्षद पवन गुप्त ने इसकी शिकायत संगठन से की। अब महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

ये भी पढ़ें:पैर छुओ तो काम मिलेगा, नहीं तो दुत्कार…अपनी ही मेयर पर भड़के भाजपा पार्षद

मंगलवार को भाजपा पार्षद पवन गुप्त, अंकित मौर्या 80 फुट रोड पहुंचे। पवन गुप्त ने कहा कि महापौर और उनके बेटे के खिलाफ अभी तो छह पार्षद लामबंद हुए हैं, जल्द ही संख्या 60 होगी। यह मुहिम तब तक चलेगी, जब तक नगर निगम बंटी पांडे मुक्त नहीं होगा। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है वैसे कानपुर नगर निगम बंटी पांडे मुक्त होगा। इस मुहिम में भाजपा पार्षद विकास जायसवाल, लक्ष्मी कोरी, आलोक पांडे, हरिस्वरूप तिवारी निक्कू भी उनके साथ हैं।

पार्षदों के निहित अधिकार मिलने चाहिए

इसे लेकर भाजपा उत्तर, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि भाजपा पार्षद को नगर निगम में निहित अधिकार मिलने चाहिए। यह मामला पूरी तरह से नगर निगम औऱ पार्षदों के बीच का है। संगठन से भाजपा पार्षदों का कोई विवाद नहीं है। संगठन की बात होगी तो पूछा जाएगा। महापौर और पार्षदों के बीच के विवाद वे लोग खुद जानें। -अनिल दीक्षित-जिलाध्यक्ष-भाजपा उत्तर

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
