Hindi NewsUP NewsBJP councillor son thrashed by public in the middle of the street for pushing a police inspector
भाजपा पार्षद के बेटे को दारोगा से भिड़ना पड़ा भारी, बीच गली में जनता ने कर दी धुनाई

भाजपा पार्षद के बेटे को दारोगा से भिड़ना पड़ा भारी, बीच गली में जनता ने कर दी धुनाई

संक्षेप:

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास पुलिस से उलझना एक भाजपा पार्षद के बेटे को भारी पड़ गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में बाइक ले जाने से मना करने पर युवक दारोगा से भिड़ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।

Jan 02, 2026 11:10 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के वाराणसी में भाजपा पार्षद के बेटे को दारोगा से भिड़ना भारी पड़ गया। दरअसल भीड़ के बीच जब पुलिस ने उसे बाइक ले जाने से मना किया तो वह उलझ गया और धक्कामुक्की करने लगा। इस पर आसपास मौजूद लोगों ने भाजपा पार्षद के बेटे की कुटाई कर दी। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला मर्णिकर्णिका गली का है। गुरुवार को भीड़ के बीच बाइक ले जा रहे पार्षद पुत्र को पुलिस ने मना किया तो वह उलझ गया। दरोगा से धक्का-मुक्की और मारपीट के दौरान मौजूद लोगों ने पार्षद पुत्र को पीट दिया। पुलिस उसे चौक थाने ले आई। केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकुलगंज के पार्षद बृजेशचंद्र श्रीवास्तव का बेटा हिमांशु किसी के शवदाह के लिए मणिकर्णिका घाट जा रहा था। बाइक पर उसके साथ दो और युवक थे। ब्रह्मनाल चौकी के दरोगा अभिषेक त्रिपाठी ने मना किया तो वह उलझ गया।

पब्लिक ने भाजपा पार्षद के बेटे की कर दी पिटाई

आरोप है कि धक्का-मुक्की के बाद मारपीट शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्षद के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को मां-बहन की गालियां और थप्पड़ भी मारे। वहीं, दारोगा जान बचाने के लिए आसपास के दुकानों में छिपकर शरण ली। इससे मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। इस दौरान गली में भीड़ के बीच लोगों ने युवक को पीट दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची आरोपित को निकालकर बाहर लाई और चौक थाने ले गई। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर हिमांशु श्रीवास्तव के खिलाफ 7CLA, 132BNS, 352, 115 (2) और 351 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर, पार्षद का बेटा होने के कारण चौक थाने पर भाजपा नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा लग गया था।

