भाजपा कोर कमेटी में प्रत्याशियों के सर्वे और जातिगत समीकरणों पर चर्चा, नितिन, योगी, तावड़े रहे मौजूद
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बुधवार की रात गोरखपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के अंदरुनी सर्वे और जातिगत समीकरणों पर चर्चा हुई।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को देर रात एनेक्सी भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के साथ पूर्वांचल को फोकस करते हुए चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशिता को लेकर पार्टी के अंदरूनी सर्वे से लेकर जातिगत समीकरणों तक पर चर्चा हुई।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में वैसे तो चर्चा पूरे प्रदेश के चुनावी रणनीति पर हुई, लेकिन केन्द्र में गोरखपुर क्षेत्र और पूर्वांचल ही रहा। पिछले दिनों हुए एमएलसी चुनाव परिणाम को केन्द्र में रखते हुए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। बैठक में विपक्ष के वोट चोरी को लेकर जारी आंदोलन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सपा और कांग्रेस गठबंधन के जातिगत समीकरण के काट को लेकर चर्चा हुई। बैठक में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।
नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं, साधें सामाजिक समीकरण: नितिन नवीन
गोरखपुर क्षेत्र के विधायक, एमएलसी, सांसदों के साथ बुधवार शाम हुई एनेक्सी भवन में करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा से जुटने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का क्षेत्रवार जायजा लिया और चुनावी रणनीति को लेकर जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक का मंत्र देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में जो भी पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। उनसे मुलाकात करें। उनकी नाराजगी दूर करें। विधानसभा के सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए रणनीति तैयार करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों ने 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट को लेकर फीडबैक लिया। बोले, विधानसभा क्षेत्रवार मिले मतों के अंतर को पाटने पर जनप्रतिनिधि फोकस करें। पिछले दोनों चुनावों के परिणामों का आकलन कर जहां मतों का अंतर अधिक है, वहां उसकी वजह तलाशने और कमियों को दूर करने के लिए अभी से जुट जाएं।
नितिन नवीन ने कहा कि पिछले चुनावों के आंकड़ों को आधार बनाकर हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का आकलन किया जाए। जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही है, वहां विशेष ध्यान देकर संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाए। बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क मजबूत किया जाए।
शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाएं, छूटे लोगों को वोटर बनाएं
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सतर्क रहने और मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम जुड़वाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास करने को कहा। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाएं जल्द पूरी कराने, पूर्ण परियोजनाओं का स्वयं उद्घाटन करने और स्वीकृत परियोजनाओं का शीघ्र शिलान्यास कराने का निर्देश भी दिया।
कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करें
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय करने का आह्वान किया। इसके लिए जिले की टोली के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाए। क्षेत्र की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समाज के 15 प्रमुख लोगों की सूची तैयार करने और उनके माध्यम से पूरे समाज को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करने को कहा। इंटरनेट मीडिया पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए इन्फ्लुएंसर का सहयोग लेने और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनाने का निर्देश भी जनप्रतिनिधियों को मिला।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।