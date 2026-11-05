भाजपा कोर कमेटी में प्रत्याशियों के सर्वे और जातिगत समीकरणों पर चर्चा, नितिन, योगी, तावड़े रहे मौजूद

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बुधवार की रात गोरखपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के अंदरुनी सर्वे और जातिगत समीकरणों पर चर्चा हुई।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को देर रात एनेक्सी भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के साथ पूर्वांचल को फोकस करते हुए चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशिता को लेकर पार्टी के अंदरूनी सर्वे से लेकर जातिगत समीकरणों तक पर चर्चा हुई।

नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं, साधें सामाजिक समीकरण: नितिन नवीन गोरखपुर क्षेत्र के विधायक, एमएलसी, सांसदों के साथ बुधवार शाम हुई एनेक्सी भवन में करीब डेढ़ घंटे चली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा से जुटने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का क्षेत्रवार जायजा लिया और चुनावी रणनीति को लेकर जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक का मंत्र देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में जो भी पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। उनसे मुलाकात करें। उनकी नाराजगी दूर करें। विधानसभा के सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए रणनीति तैयार करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों ने 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट को लेकर फीडबैक लिया। बोले, विधानसभा क्षेत्रवार मिले मतों के अंतर को पाटने पर जनप्रतिनिधि फोकस करें। पिछले दोनों चुनावों के परिणामों का आकलन कर जहां मतों का अंतर अधिक है, वहां उसकी वजह तलाशने और कमियों को दूर करने के लिए अभी से जुट जाएं।

नितिन नवीन ने कहा कि पिछले चुनावों के आंकड़ों को आधार बनाकर हर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति का आकलन किया जाए। जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही है, वहां विशेष ध्यान देकर संगठन की सक्रियता बढ़ाई जाए। बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क मजबूत किया जाए।

शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाएं, छूटे लोगों को वोटर बनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र के शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सतर्क रहने और मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम जुड़वाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास करने को कहा। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाएं जल्द पूरी कराने, पूर्ण परियोजनाओं का स्वयं उद्घाटन करने और स्वीकृत परियोजनाओं का शीघ्र शिलान्यास कराने का निर्देश भी दिया।