चुनाव से पहले बीजेपी ने कराई कौन सी परीक्षा? कामयाब रहे यूपी के 90% कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा ने एक ऑनलाइन परीक्षा कराई जिसमें यूपी के कार्यकर्ताओं ने पहला स्थान हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा ने पार्टी के इतिहास और उसकी कार्यसंस्कृति को परखने के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा में कराई जिसमें मध्य प्रदेश को पछाड़ते हुए यूपी पहले स्थान पर काबिज हो गया। यूपी के 90 प्रतिशत कार्यकर्ता इन परीक्षाओं में सफल रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं की परीक्षा सरल ऐप पर ली गई थी। उनसे संघ और भाजपा के इतिहास, सांगठनिक विकास, उपलब्धियों, पार्टी के गठबंधन और राज्यों के चुनाव के संबंध में सवाल पूछे गए थे।

परीक्षा पास करने वाले कार्यकर्ताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ दौरे पर रहने के दौरान इसकी समयावधि बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं की डिजिटल परीक्षा करवाने के निर्देश दिए थे।

5.34 लाख ने दी परीक्षा पार्टी के डिजिटल लर्निंग के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी ने बताया कि छह से 28 जुलाई के बीच यूपी में 5.34 लाख ने परीक्षा दी, जिसमें से तकरीबन 4.82 लाख पास हुए। सभी छह मोर्चों के पदाधिकारियों ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया।

यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा जोश भाजपा, उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के सोरांव के भावापुर में आयोजित का कार्यकर्ता संसद को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हैट्रिक लगाने का मूड बना लिया है। इससे विरोधी पार्टियां पूरी तरह बौखला गई हैं और गलत आरोप लगाते हुए कुचक्र रच रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को इससे सावधान रहना होगा। कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं।