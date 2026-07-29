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चुनाव से पहले बीजेपी ने कराई कौन सी परीक्षा? कामयाब रहे यूपी के 90% कार्यकर्ता

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है।  इस बीच भाजपा ने एक ऑनलाइन परीक्षा कराई जिसमें यूपी के कार्यकर्ताओं ने पहला स्थान हासिल किया है। 

BJP Online Exam before up vidhansabha election
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ऑनलाइन परीक्षा

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा ने पार्टी के इतिहास और उसकी कार्यसंस्कृति को परखने के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा में कराई जिसमें मध्य प्रदेश को पछाड़ते हुए यूपी पहले स्थान पर काबिज हो गया। यूपी के 90 प्रतिशत कार्यकर्ता इन परीक्षाओं में सफल रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं की परीक्षा सरल ऐप पर ली गई थी। उनसे संघ और भाजपा के इतिहास, सांगठनिक विकास, उपलब्धियों, पार्टी के गठबंधन और राज्यों के चुनाव के संबंध में सवाल पूछे गए थे।

परीक्षा पास करने वाले कार्यकर्ताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ दौरे पर रहने के दौरान इसकी समयावधि बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं की डिजिटल परीक्षा करवाने के निर्देश दिए थे।

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5.34 लाख ने दी परीक्षा

पार्टी के डिजिटल लर्निंग के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी ने बताया कि छह से 28 जुलाई के बीच यूपी में 5.34 लाख ने परीक्षा दी, जिसमें से तकरीबन 4.82 लाख पास हुए। सभी छह मोर्चों के पदाधिकारियों ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया।

यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जा रहा जोश

भाजपा, उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के सोरांव के भावापुर में आयोजित का कार्यकर्ता संसद को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हैट्रिक लगाने का मूड बना लिया है। इससे विरोधी पार्टियां पूरी तरह बौखला गई हैं और गलत आरोप लगाते हुए कुचक्र रच रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को इससे सावधान रहना होगा। कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं।

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भाजपा का बूथों पर फोकस

भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारियों में हमेशा की तरह सबसे ज्यादा फोकस बूथों पर किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में सफलता की नींव बूथ की मजबूती पर ही निर्भर करती है। पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण को लेकर मंथन और प्रयास तेज कर दिए हैं। बूथ सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को ऐक्टिव किया जा रहा है। उन्हें संदेश दिया जा रहा है कि बूथों पर मजबूती ही चुनाव में जीत की गारंटी बनेगी और इसलिए पूरी ताकत से इस काम में जुट जाएं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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