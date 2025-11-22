कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है भाजपा, सपा नेता माता प्रसाद पांडेय का दावा

संक्षेप: यूपी विधानसभा में विपक्ष के नता माता प्रसाद पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पांडेय ने कहा, 'सरकार की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने की नहीं है।

यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकट भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके भाजपा भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलना चाहती है जहां कोई समभाव नहीं होगा। पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पांडेय ने कहा, 'सरकार की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने की नहीं है। उनका नारा केवल हिंदुत्व है। वे हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बिहार में भाजपा नेता सम्राट चौधरी (उप मुख्यमंत्री) को गृह मंत्री बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में दावा किया है कि भाजपा आने वाले समय में नीतीश कुमार को बाहर कर सकती है। पांडेय ने कहा, 'सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना उनका आंतरिक फैसला है और यह समझौते के तहत किया गया होगा।' उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि कुछ दिन बाद उन्हें (नीतीश कुमार) को बाहर भी किया जा सकता है।'