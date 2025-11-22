Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBJP can oust Nitish Kumar from power few days claims SP leader Mata Prasad Pandey
कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है भाजपा, सपा नेता माता प्रसाद पांडेय का दावा

कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है भाजपा, सपा नेता माता प्रसाद पांडेय का दावा

संक्षेप:

यूपी विधानसभा में विपक्ष के नता माता प्रसाद पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पांडेय ने कहा, 'सरकार की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने की नहीं है।

Sat, 22 Nov 2025 03:43 PMDinesh Rathour बलिया, भाषा
share Share
Follow Us on

यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकट भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकती है। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके भाजपा भारत को एक ऐसे राष्ट्र में बदलना चाहती है जहां कोई समभाव नहीं होगा। पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पांडेय ने कहा, 'सरकार की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने की नहीं है। उनका नारा केवल हिंदुत्व है। वे हिंदुत्व के नाम पर सरकार चलाना चाहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बिहार में भाजपा नेता सम्राट चौधरी (उप मुख्यमंत्री) को गृह मंत्री बनाने से जुड़े सवाल के जवाब में दावा किया है कि भाजपा आने वाले समय में नीतीश कुमार को बाहर कर सकती है। पांडेय ने कहा, 'सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना उनका आंतरिक फैसला है और यह समझौते के तहत किया गया होगा।' उन्होंने कहा, 'हमें लगता है कि कुछ दिन बाद उन्हें (नीतीश कुमार) को बाहर भी किया जा सकता है।'

उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पांडेय ने कहा, 'बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। इनका सारा ध्यान हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर देकर हमारे देश को एक ऐसे राष्ट्र में बदलने पर है, जहां समभाव न रहे।' हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर शानदार जीत हासिल की। नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली।

ये भी पढ़ें:माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं? सीएम ने बताया
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Mata Prasad Pandey Up Latest News UP Vidhan Sabha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |