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अयोध्या में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बवाल, अवधेश प्रसाद के इलाके मिल्कीपुर में चले लात घूंसे

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, कुमारगंज (अयोध्या) संवाददाता
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अयोध्या में भाजपा  के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाए। पदाधिकारियों के मनाने पर भी नहीं मानें और थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दे दी है।

अयोध्या में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बवाल, अवधेश प्रसाद के इलाके मिल्कीपुर में चले लात घूंसे

यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगूल फूंका है। इसी सम्मेलन के दौरान अयोध्या में बवाल हो गया। भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जमकर लात-घूसे चले। पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की इसके बाद भी बात नहीं बनी। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है।

घटना उसी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में घटी जहां से कभी अयोध्या के मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। यहां पर हैरिंग्टनगंज, अमानीगंज और मिल्कीपुर मंडलों के बूथ अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित किया गया था। पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला महामंत्री अशोक कसौधन एवं जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह डिंपल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।

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लंच के दौरान रोटी को लेकर शुरुआत

सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन शुरू हुआ तो भाजपा बूथ अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता टूट पड़े और रोटी को लेकर कैटर्स के साथ ही भोजन प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से भिड़ गए और गाली-गलौच शुरू कर दी। इसी बात को लेकर अमानीगंज मंडल महामंत्री सर्वेश तिवारी और भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर पंचायत कुमारगंज सभासद रवि सिंह के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गईं। दोनों तरफ से लात-घूंसे चलने लगे।

पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी

मौके पर मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराने का पुरजोर प्रयास किया। इसके बाद भी दोनों पक्ष शांत नहीं हुए। वहां से तो सभी हट गए लेकिन बुरी तरह से आक्रोशित दोनों पक्ष तहरीर लेकर कुमारगंज थाने पहुंच गए। एक पक्ष से सर्वेश तिवारी ने बवां निवासी रवि सिंह पर लात घूसों व थप्पड़ से मारने पीटने का आरोप लगाया। उन्होंने तहरीर में लिखा कि उन्हें बचाने के लिए पवन गुप्ता पहुंचे तो उनको भी लोगों ने मारा पीटा है।

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दोनों तरफ से पुलिस को तहरीर

वहीं दूसरी ओर रवि प्रकाश सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि वह कृषि विश्वविद्यालय में पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे। दोपहर में भोजन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बाहर जाकर सर्वेश तिवारी निवासी अमानीगंज उनका नाम लेकर भद्दी - भद्दी गालियां दे रहे थे। मौके पर मौजूद उनके मौसी के लड़के रोनित सिंह ने यह सब सुन लिया और गाली देने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने रोनित सिंह से भी अभद्रता की और उसे जमकर मारा पीटा है। जानकारी मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे थे। थानाध्यक्ष सुरेश कुमार पटेल ने दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त करके उन्हें थाने से पीली जांच पर्ची दे दिया है। उन्होंने जांच के उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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