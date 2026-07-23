अयोध्या में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बवाल, अवधेश प्रसाद के इलाके मिल्कीपुर में चले लात घूंसे

अयोध्या में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाए। पदाधिकारियों के मनाने पर भी नहीं मानें और थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दे दी है।

यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगूल फूंका है। इसी सम्मेलन के दौरान अयोध्या में बवाल हो गया। भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जमकर लात-घूसे चले। पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की इसके बाद भी बात नहीं बनी। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है।

घटना उसी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में घटी जहां से कभी अयोध्या के मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। यहां पर हैरिंग्टनगंज, अमानीगंज और मिल्कीपुर मंडलों के बूथ अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित किया गया था। पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला महामंत्री अशोक कसौधन एवं जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह डिंपल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।

लंच के दौरान रोटी को लेकर शुरुआत सभी के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन शुरू हुआ तो भाजपा बूथ अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता टूट पड़े और रोटी को लेकर कैटर्स के साथ ही भोजन प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से भिड़ गए और गाली-गलौच शुरू कर दी। इसी बात को लेकर अमानीगंज मंडल महामंत्री सर्वेश तिवारी और भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर पंचायत कुमारगंज सभासद रवि सिंह के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गईं। दोनों तरफ से लात-घूंसे चलने लगे।

पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी मौके पर मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराने का पुरजोर प्रयास किया। इसके बाद भी दोनों पक्ष शांत नहीं हुए। वहां से तो सभी हट गए लेकिन बुरी तरह से आक्रोशित दोनों पक्ष तहरीर लेकर कुमारगंज थाने पहुंच गए। एक पक्ष से सर्वेश तिवारी ने बवां निवासी रवि सिंह पर लात घूसों व थप्पड़ से मारने पीटने का आरोप लगाया। उन्होंने तहरीर में लिखा कि उन्हें बचाने के लिए पवन गुप्ता पहुंचे तो उनको भी लोगों ने मारा पीटा है।