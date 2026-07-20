Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी चुनाव से पहले BJP बूथ पदाधिकारियों का इम्तिहान, सभी 403 क्षेत्रों में 22 जुलाई की तैयारी

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे ज्यादा तैयारी बूथ स्तर पर कर रही है। 22 जुलाई को यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन की याेजना है। कहा जा रहा है कि इन सम्मेलनों में बूथ अध्यक्षों की सक्रियता, उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। सीएम गोरखपुर के बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे।

यूपी चुनाव से पहले BJP बूथ पदाधिकारियों का इम्तिहान, सभी 403 क्षेत्रों में 22 जुलाई की तैयारी

UP Politics : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने से पहले अपनी बूथ इकाइयों को परखने जा रही है। इसके लिए उसने 22 जुलाई को एक साथ सभी 403 विधान सभा क्षेत्रों में सम्मेलन की योजना बनाई है। इसमें बूथ अध्यक्षों की सक्रियता और उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे।

इन सम्मेलनों को व्यवस्थित तौर पर आयोजित करवाने के लिए पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को संयोजक बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह और राहुल वाल्मीकि सह संयोजक बनाए गए हैं। पार्टी की योजना है कि चुनाव की प्रभावी रणनीति बनाने के पहले मतदान की प्राथमिक इकाई बूथ की तैयारियां परखी जाएं। सुनिश्चित किया जाए कि बूथ अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कितने सक्रिय हैं। जहां कहीं भी बूथ अध्यक्षों की सक्रियता में कमी पाई जाएगी पार्टी उन्हें बदलने या सक्रिय करने की योजना के साथ चुनावी रणनीति पर काम करेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी की राजधानी में 250 क्रिमिनल ड्राइवर, किसके भरोसे स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल?

दिलीप पटेल के मुताबिक सम्मेलनों में बूथ अध्यक्षों का औचक सत्यापन होगा। उनके बैठने वाली कुर्सी पर प्लेकार्ड होगा, जिसपर नाम की जगह बूथ नंबर दर्ज होगा। बूथ अध्यक्षों को अपने नंबर के हिसाब से ही बैठना होगा। मंच से किसी भी बूथ अध्यक्ष का नाम बुलाया जाएगा और बूथ प्रबंधन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जवाब के आधार पर उनकी तैयारियों को परखा जाएगा। अनुपस्थित बूथ अध्यक्षों की रिपोर्ट संकलित करके पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री गोरखपुर के सम्मेलन में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लहरपुर (सीतापुर), उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या बरेली शहर व ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वाराणसी, मंत्री भूपेन्द्र चौधरी बुलंदशहर की शिकारपुर, स्वतंत्रदेव सिंह लखनऊ के मोहनलालगंज में हिस्सा लेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में कौन फैला रहा बीपी-दर्द-गैस की नकली दवाएं? ऐक्शन में FSDA और पुलिस
ये भी पढ़ें:इनकम टैक्स के रडार पर 32 रजिस्ट्री दफ्तर, निगरानी में जमीनों की खरीद-बिक्री
ये भी पढ़ें:यूपी: सर्किल रेट बढ़ाने के लिए पहली बार गलियों की प्रॉपर्टी का भी होगा मूल्यांकन

मंत्रियों और पदाधिकारियों को भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है। 22 जुलाई को गोरखपुर पहुंच रहे सीएम योगी के 23 जुलाई को भी वहां कई कार्यक्रम हैं। सीएम योगी 23 जुलाई को गोरखपुर में ट्रांसपोर्टनगर-पैडलेगंज सिक्सलेन फ्लाईओवर जनता को समर्पित करेंगे। यह गोरखपुर का सबसे लंबा 2.6 किलोमीटर और पहला सिक्सलेन फ्लाईओवर है जो जून में बनकर तैयार हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।