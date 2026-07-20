यूपी चुनाव से पहले BJP बूथ पदाधिकारियों का इम्तिहान, सभी 403 क्षेत्रों में 22 जुलाई की तैयारी

यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी सबसे ज्यादा तैयारी बूथ स्तर पर कर रही है। 22 जुलाई को यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन की याेजना है। कहा जा रहा है कि इन सम्मेलनों में बूथ अध्यक्षों की सक्रियता, उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। सीएम गोरखपुर के बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे।

UP Politics : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने से पहले अपनी बूथ इकाइयों को परखने जा रही है। इसके लिए उसने 22 जुलाई को एक साथ सभी 403 विधान सभा क्षेत्रों में सम्मेलन की योजना बनाई है। इसमें बूथ अध्यक्षों की सक्रियता और उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे।

इन सम्मेलनों को व्यवस्थित तौर पर आयोजित करवाने के लिए पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को संयोजक बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह और राहुल वाल्मीकि सह संयोजक बनाए गए हैं। पार्टी की योजना है कि चुनाव की प्रभावी रणनीति बनाने के पहले मतदान की प्राथमिक इकाई बूथ की तैयारियां परखी जाएं। सुनिश्चित किया जाए कि बूथ अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कितने सक्रिय हैं। जहां कहीं भी बूथ अध्यक्षों की सक्रियता में कमी पाई जाएगी पार्टी उन्हें बदलने या सक्रिय करने की योजना के साथ चुनावी रणनीति पर काम करेगी।

दिलीप पटेल के मुताबिक सम्मेलनों में बूथ अध्यक्षों का औचक सत्यापन होगा। उनके बैठने वाली कुर्सी पर प्लेकार्ड होगा, जिसपर नाम की जगह बूथ नंबर दर्ज होगा। बूथ अध्यक्षों को अपने नंबर के हिसाब से ही बैठना होगा। मंच से किसी भी बूथ अध्यक्ष का नाम बुलाया जाएगा और बूथ प्रबंधन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जवाब के आधार पर उनकी तैयारियों को परखा जाएगा। अनुपस्थित बूथ अध्यक्षों की रिपोर्ट संकलित करके पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री गोरखपुर के सम्मेलन में होंगे शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लहरपुर (सीतापुर), उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या बरेली शहर व ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वाराणसी, मंत्री भूपेन्द्र चौधरी बुलंदशहर की शिकारपुर, स्वतंत्रदेव सिंह लखनऊ के मोहनलालगंज में हिस्सा लेंगे।