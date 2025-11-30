पैसे के लालच में हरित-हृदय को नष्ट करने पर तुली BJP, जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर अखिलेश का हमला

संक्षेप: अखिलेश ने कहा जनेश्वर मिश्र पार्क केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि लखनऊ की स्वच्छ हवा, हरियाली और पर्यावरण संतुलन का प्रमुख आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी इवेंटबाज़ी के लिए पार्कों को विशाल मंच और पार्किंग स्थल में बदलना चाहती है।

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में बड़े पैमाने पर इवेंट आयोजित करने और उसके लिए पार्किंग जैसी व्यवस्था करने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की जनता से आगे आने की अपील की है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पैसे के लालच में लखनऊ के 'हरित-हृदय' को नष्ट करने पर तुली हुई है। रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने कहा जनेश्वर मिश्र पार्क केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि लखनऊ की स्वच्छ हवा, हरियाली और पर्यावरण संतुलन का प्रमुख आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी इवेंटबाज़ी के लिए पार्कों को विशाल मंच और पार्किंग स्थल में बदलना चाहती है, जिसका खामियाज़ा आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति या दल द्वारा विरोध करने पर सरकार उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेगी, इसलिए यह आंदोलन नागरिकों द्वारा मिलकर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ के हर नागरिक-बुजुर्गों, युवाओं, परिवारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और पार्कों में नियमित रूप से पहुंचने वालों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करें। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनके अनुसार, एक बार यदि बड़े आयोजनों को पार्क में अनुमति मिल गई तो भविष्य में लखनऊ और प्रदेश भर के मोहल्लों-कॉलोनियों के छोटे-छोटे पार्क भी ठेकेदारों की नज़र में आ जाएंगे।