रूठों को मनाएं, नए लोगों को भी लाएं... यूपी चुनाव से पहले जमीन पर वोट सेट करने लगी बीजेपी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के ठीक अगले दिन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस रणनीति को अंतिम रूप दिया गया।

भाजपा ने यूपी के सभी जिला अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में मंडल स्तर पर दो अलग-अलग कैटेगरी में लिस्ट तैयार करने को कहा है।

दिवाली के बाद यूपी में बीजेपी अपने धमाकेदार चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता तक की जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं और पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। बीजेपी सिर्फ रैलियों और रोड शो तक ही सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि बड़े स्तर पर संपर्क अभियान चलाने की भी योजना बना रही है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी।

दरअसल पार्टी के इंटरनल सर्वे में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी सामने आने के बाद, भाजपा ने एक बड़े आउटरीच अभियान की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत सालों से उपेक्षित महसूस कर रहे पुराने नेताओं की 'घर वापसी' कराई जाएगी और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा।

टिकट और बिना टिकट पार्टी में आने वालों की लिस्ट बनाएं भाजपा ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में मंडल स्तर पर दो अलग-अलग कैटेगरी में लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

इसमें पूर्व जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पुराने कार्यकर्ताओं के नाम शामिल होंगे, जो लंबे समय से संगठन में दरकिनार या निष्क्रिय महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर उनके मनमुटाव दूर करेंगे और उन्हें फिर से चुनावी मैदान में सक्रिय करेंगे।

इसके अलावा पार्टी में शामिल होने के इच्छुक प्रभावशाली लोगों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा- पहला, जो बिना टिकट की शर्त के पार्टी से जुड़ना चाहते हैं; और दूसरा, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते हैं।

विपक्ष के 'असंतुष्ट' नेताओं पर भी नजर पार्टी का ध्यान केवल पारंपरिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। भाजपा जिला स्तर पर समाज के विशिष्ट और प्रभावशाली वर्गों की अलग से लिस्टिंग कर रही है।

हर जिले से प्रतिष्ठित वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की लिस्ट भी बनेगी।

साथ ही विपक्षी खेमे में मौजूद ऐसे प्रभावशाली नेताओं की पहचान की जाएगी, जो अपनी मौजूदा पार्टियों से नाराज हैं और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी।

संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि यह केवल 'मिस कॉल' से सदस्यता दिलाने जैसा अभियान नहीं होगा। पार्टी पदाधिकारी इन सभी प्रभावशाली हस्तियों से बार-बार संपर्क करेंगे, सरकार और संगठन से जुड़ी उनकी शिकायतों को सुनेंगे और उनका समाधान कर समर्थन हासिल करेंगे।

सर्वे से मिला फीडबैक और धारणा बदलने की कवायाद बैठक में शामिल वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, हाल ही में कराए गए एक इंटरनल सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई थी कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय प्रभाव वाले लोग सरकार, संगठन या दोनों के रवैये से नाराज हैं।