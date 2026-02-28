यूपी के जिलों में बीजेपी ने शुरू की नए पदाधिकारी बनाने की कवायद, भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक; लिस्ट तैयार

भाजपा ने उत्तर प्रदेश को संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिलों में बांट रखा है। अब तक 94 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिला इकाइयों का गठन अभी नहीं हुआ है। बहुत से नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में वे अपने स्तर पर तैयारियों में भी जुटे हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। भाजपा अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में पर्यवेक्षक भेजने जा रही है। इनकी सूची फाइनल हो चुकी है। पहले तैयार सूची में कुछ बदलाव किए गए हैं। पर्यवेक्षक खुद को आवंटित जिलों में जाएंगे। मार्च के पहले सप्ताह में ही उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी। इनकी रिपोर्ट पर भाजपा सभी जिलों के पदाधिकारी बनाएगी।

भाजपा ने प्रदेश को संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिलों में बांट रखा है। अब तक 94 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिला इकाइयों का गठन अभी नहीं हुआ है। इन इकाइयों में बहुत से नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में वे अपने स्तर पर तैयारियों में भी जुटे हैं। हालांकि प्रदेश में भाजपा की जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन नेताओं-कार्यकर्ताओं के यूपी एसआईआर में जुटने के चलते रोक दिया गया था।

पार्टी अब जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहती है। मार्च के पहले सप्ताह में इसकी कवायद पूरी करने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन ने सभी को निर्देश दे दिए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सरकार से जुड़े कुछ चेहरे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक यूपी के सभी जिलों में भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

क्षत्रपों ने फंसाए पेच उत्तर प्रदेश में अभी देवरिया, अंबेडकरनगर, वाराणसी और चंदौली के जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हो पाए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो इन जिलों में कुछ पार्टी क्षत्रपों की लड़ाई में पेच फंसा है। देवरिया को ही लें। यहां पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि पार्टी नेता ऐसी किसी लड़ाई से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही नए जिलाध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा।