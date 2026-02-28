Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के जिलों में बीजेपी ने शुरू की नए पदाधिकारी बनाने की कवायद, भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक; लिस्ट तैयार

Feb 28, 2026 01:02 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

भाजपा ने उत्तर प्रदेश को संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिलों में बांट रखा है। अब तक 94 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिला इकाइयों का गठन अभी नहीं हुआ है। बहुत से नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में वे अपने स्तर पर तैयारियों में भी जुटे हैं। 

यूपी के जिलों में बीजेपी ने शुरू की नए पदाधिकारी बनाने की कवायद, भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक; लिस्ट तैयार

UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। भाजपा अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में पर्यवेक्षक भेजने जा रही है। इनकी सूची फाइनल हो चुकी है। पहले तैयार सूची में कुछ बदलाव किए गए हैं। पर्यवेक्षक खुद को आवंटित जिलों में जाएंगे। मार्च के पहले सप्ताह में ही उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी। इनकी रिपोर्ट पर भाजपा सभी जिलों के पदाधिकारी बनाएगी।

भाजपा ने प्रदेश को संगठनात्मक दृष्टि से 98 जिलों में बांट रखा है। अब तक 94 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिला इकाइयों का गठन अभी नहीं हुआ है। इन इकाइयों में बहुत से नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद में वे अपने स्तर पर तैयारियों में भी जुटे हैं। हालांकि प्रदेश में भाजपा की जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू होनी थी, लेकिन नेताओं-कार्यकर्ताओं के यूपी एसआईआर में जुटने के चलते रोक दिया गया था।

ये भी पढ़ें:कपटजीवी, महापाप, नैतिक मृत्युदंड: केजरीवाल को राहत मिलते ही अखिलेश BJP पर बरसे

पार्टी अब जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहती है। मार्च के पहले सप्ताह में इसकी कवायद पूरी करने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन ने सभी को निर्देश दे दिए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सरकार से जुड़े कुछ चेहरे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक यूपी के सभी जिलों में भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

क्षत्रपों ने फंसाए पेच

उत्तर प्रदेश में अभी देवरिया, अंबेडकरनगर, वाराणसी और चंदौली के जिलाध्यक्ष घोषित नहीं हो पाए हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो इन जिलों में कुछ पार्टी क्षत्रपों की लड़ाई में पेच फंसा है। देवरिया को ही लें। यहां पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि पार्टी नेता ऐसी किसी लड़ाई से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही नए जिलाध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में होली पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर, बिल और कटौती पर ये आदेश

चंदौली और वाराणसी जिले में भी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि प्रदेश के चुनाव अधिकारी भी वहीं से आते हैं। वाराणसी का मामला तो पीएमओ तक पहुंच गया है। वहां भी पार्टी की कोशिश जल्द से जल्द मामला सुलझा लेने और नाम का ऐलान कर देने की है। अंबेडकरनगर के मौजूदा जिलाध्यक्ष की ताजपोशी भी चर्चित रही थी। उसे बरकरार रखने के लिए भी कुछ लोगों ने ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP BJP UP BJP President UP Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |