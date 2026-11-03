रिजीम चेंज मुद्दे पर भाजपा की आज से पदयात्रा, लखनऊ में शिवराज, बरेली में रहेंगे जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज से तीन दिन तक यूपी में पदयात्राएं करेंगे। रिजीम चेंज मामले को मुद्दा बनाते हुए लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओं अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी रिजीम चेंज को मुद्दा बनाते हुए लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत प्रदेश में छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं निकालेगी। पार्टी की इस मुहिम में सहयोगी भी साथ होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, रालोद मुखिया केंद्र में मंत्री जयंत चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह पदयात्राओं का नेतृत्व करेंगे।
प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के प्रभारी दिलीप पटेल ने बताया कि 3 नवंबर को लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार को ही बरेली में केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में निकलने वाली पदयात्रा के माध्यम से भाजपा विपक्ष के सियासी एजेंडे और दोहरे मापदंड को जनता के बीच पहुंचकर उजागर करेगी।
नितिन नवीन कल गोरखपुर, योगी 5 को गाजियाबाद में
पटेल ने बताया कि 04 नवंबर को गोरखपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा लोकतंत्र को बचाने और अराजकता को मिटाने का संकल्प लेकर पदयात्रा निकालेंगी। 04 नवंबर को ही प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं कानपुर में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में भाजपा पदयात्राएं निकलेंगी। उन्होंने बताया कि 05 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी विपक्ष की देश विरोधी राजनीति, सत्ता परिवर्तन के खतरनाक एजेंडे और देश को अस्थिर करने के घातक मंसूबों को पदयात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
लखनऊ में कई मार्गों पर डायवर्जन
भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के दौरान मंगलवार को हजरतगंज से पद यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। इमरजेंसी होने पर प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर के वाहन व शव वाहन गुजर सकेंगे।
वाहनों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा
● समतामूलक चौराहा से वाहन 1090 चौराहा, सीएम आवास, बंदरियाबाग, कैंट का रास्ता।
● 1090 चौराहा से वाहन गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, कैंट की ओर।
● लालबत्ती चौराहा से वाहन बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा।
● सिसेंडी तिराहा से वाहन डीएसओ चौराहा हजरतगंज चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।
● रॉयल होटल चौराहा से हजरतगंज चौराहे के बीच।
● गोल्फ क्लब चौराहा से पार्क रोड चौराहा और हजरतगंज चौराहे के बीच।
● अल्का तिराहा से वाहन हजरतगंज चौराहा, डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।
● मेफेयर तिराहा से वाहन चालक हजरतगंज चौराहा, डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।
इस रास्ते से वाहन आ-जा सकेंगे
● ग्रीन कॉरिडोर या ताज अंडरपास, पिपराघाट, जी-20 तिराहा होकर ।
● गोमतीनगर या समतामूलक चौराहा, सेंट्रल एकेडमी तिराहा, ग्रीन कॉरीडोर होकर।
● कटाईपुल चौराहा, दिलकुशा तिराहा, पिपराघाट गोल चक्कर या अहिमामऊ होकर।
● रॉयल चौराहा, बर्लिंग्टन, अशोकलाट या एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती, कटाईपुल होकर।
● वाहन रॉयल चौराहा से सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा कैसरबाग होकर।
● वाहन चालक जियामऊ मोड़ से डीजीपी आवास तिराहा होकर लोहिया पथ के रास्ते।
● डनलप तिराहा, सिकंदरबाग चौराहा, सुभाष चौराहा, अशोकलाट चौराहा होकर।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।