रिजीम चेंज मुद्दे पर भाजपा की आज से पदयात्रा, लखनऊ में शिवराज, बरेली में रहेंगे जेपी नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज से तीन दिन तक यूपी में पदयात्राएं करेंगे। रिजीम चेंज मामले को मुद्दा बनाते हुए लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओं अभियान के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा (फाइल फोटो)

प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के प्रभारी दिलीप पटेल ने बताया कि 3 नवंबर को लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। मंगलवार को ही बरेली में केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में निकलने वाली पदयात्रा के माध्यम से भाजपा विपक्ष के सियासी एजेंडे और दोहरे मापदंड को जनता के बीच पहुंचकर उजागर करेगी।

नितिन नवीन कल गोरखपुर, योगी 5 को गाजियाबाद में पटेल ने बताया कि 04 नवंबर को गोरखपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा लोकतंत्र को बचाने और अराजकता को मिटाने का संकल्प लेकर पदयात्रा निकालेंगी। 04 नवंबर को ही प्रयागराज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं कानपुर में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में भाजपा पदयात्राएं निकलेंगी। उन्होंने बताया कि 05 नवंबर को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी विपक्ष की देश विरोधी राजनीति, सत्ता परिवर्तन के खतरनाक एजेंडे और देश को अस्थिर करने के घातक मंसूबों को पदयात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

लखनऊ में कई मार्गों पर डायवर्जन भाजपा की ओर से लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के दौरान मंगलवार को हजरतगंज से पद यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। इमरजेंसी होने पर प्रतिबंधित मार्ग पर एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर के वाहन व शव वाहन गुजर सकेंगे।

वाहनों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा ● समतामूलक चौराहा से वाहन 1090 चौराहा, सीएम आवास, बंदरियाबाग, कैंट का रास्ता।

● 1090 चौराहा से वाहन गोल्फ क्लब चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा, कैंट की ओर।

● लालबत्ती चौराहा से वाहन बंदरियाबाग चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, 1090 चौराहा।

● सिसेंडी तिराहा से वाहन डीएसओ चौराहा हजरतगंज चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।

● रॉयल होटल चौराहा से हजरतगंज चौराहे के बीच।

● गोल्फ क्लब चौराहा से पार्क रोड चौराहा और हजरतगंज चौराहे के बीच।

● अल्का तिराहा से वाहन हजरतगंज चौराहा, डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।

● मेफेयर तिराहा से वाहन चालक हजरतगंज चौराहा, डीएसओ चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा।

इस रास्ते से वाहन आ-जा सकेंगे ● ग्रीन कॉरिडोर या ताज अंडरपास, पिपराघाट, जी-20 तिराहा होकर ।

● गोमतीनगर या समतामूलक चौराहा, सेंट्रल एकेडमी तिराहा, ग्रीन कॉरीडोर होकर।

● कटाईपुल चौराहा, दिलकुशा तिराहा, पिपराघाट गोल चक्कर या अहिमामऊ होकर।

● रॉयल चौराहा, बर्लिंग्टन, अशोकलाट या एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती, कटाईपुल होकर।

● वाहन रॉयल चौराहा से सिसेंडी तिराहा, एनेक्सी तिराहा, लालबत्ती चौराहा कैसरबाग होकर।

● वाहन चालक जियामऊ मोड़ से डीजीपी आवास तिराहा होकर लोहिया पथ के रास्ते।