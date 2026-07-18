यूपी में भाजपा का अयोध्या फार्मूला फेल, मुसलमान फार्मूला शुरू, ओवैसी ने बताया AIMIM का मकसद

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा कांड, बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर, पेपर लीक और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा।

Saharanpur News: 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा तीखा हमला बोला। चिलकाना रोड पर आयोजित जनसभा में ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का अयोध्या फार्मूला फेल हो गया है, इसलिए अब मुसलमान फार्मूला शुरू किया गया है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में कथित चोरी, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, संभल और सहारनपुर की मस्जिदों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जिस मस्जिद में 70 वर्षों से सजदा हो रहा है, वह गलत कैसे हो सकती है।

सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। बाबरी मस्जिद, हाशिमपुरा कांड, बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर, पेपर लीक और मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए वह गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन मुसलमानों को अपनी सियासी ताकत और अपना नेतृत्व भी तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि अब दूसरे नेताओं के पीछे चलने के बजाय मुस्लिम समाज को अपना झंडा और अपना नेता बनाना चाहिए।

सपा-कांग्रेस पर भी जमकर बरसे ओवैसी ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को मुस्लिमों की तालीम से जोड़ते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम पढ़ें। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये के घोटाले पर सरकार खामोश है, जबकि ध्यान भटकाने के लिए मस्जिदों और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि एआईएमआईएम का मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि इंसाफ दिलाना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को किरायेदार नहीं, बल्कि हिस्सेदार बनकर रहना होगा। वसीम चौधरी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सबसे पहले एआईएमआईएम ने आवाज उठाई। मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष ने दारुल उलूम और आजम खान के मुद्दे पर भी पार्टी का पक्ष रखा। ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही माइक खराब होने और भीड़ के स्टेज तक पहुंचने से कुछ देर अव्यवस्था भी रही, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महताब चौहान ने नाराजगी जताई।

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद का भी किया जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में संभल के बाद सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस मस्जिद में 70 वर्षों से लोग सजदा कर रहे हैं, उसे गलत कैसे बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को नोटिस और भारी जुर्माने की बात मुस्लिम समाज में चिंता का विषय है।

भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार: ओवैसी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार न बने, इसके लिए वह गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह भी भाजपा की वापसी नहीं चाहते। ओवैसी ने कहा, यह हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ा है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बाद में हार का अफसोस करने का कोई मतलब नहीं होगा।

भीड़ देखकर बोले- अब अपना नेता बनाना होगा जनसभा में मौजूद भीड़ से उत्साहित ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अब दूसरों को नेता बनाना बंद कर खुद नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने कहा कि यादव, जाटव, राजभर और अन्य समाजों के अपने राजनीतिक नेता हैं, लेकिन मुसलमान आज तक अपनी सियासी ताकत नहीं बना पाए। उन्होंने कलम दिखाकर शिक्षा और नेतृत्व का संदेश भी दिया।

अजान होते ही रुका भाषण, नारों से गूंजा पंडाल जनसभा के दौरान मगरिब की अजान होते ही मंच से भाषण रोक दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा। सभा के दौरान तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे पर भीड़ ने ला इलाहा इल्लल्लाह और नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से जवाब दिया। पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला।