Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में बीजेपी ने अयोध्या समेत 11 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान; देखें पूरी लिस्ट

Feb 26, 2026 10:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। दीपक मौर्य को गोरखपुर क्षेत्र में सिद्धार्थनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

यूपी में बीजेपी ने अयोध्या समेत 11 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान; देखें पूरी लिस्ट

यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। दीपक मौर्य को गोरखपुर क्षेत्र में सिद्धार्थनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिला, बागपत, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, अयोध्या जिला, अयोध्या महानगर, मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को देर रात 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी की गई लिस्ट में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। अगड़ों-पिछड़ों के साथ ही दलितों को भी साधा गया है। पार्टी अभी तक 94 जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है। अभी चार जिलों में अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। इनमें अंबेडकर नगर, देवरिया, वाराणसी जिला व चंदौली शामिल हैं।

मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने सांगठनिक ताने-बाने को दुरुस्त करने में जुटी है। इसे लेकर गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई थी। हालांकि बाकी बचे जिलाध्यक्षों को लेकर बीते काफी दिनों से मंथन चल रहा था। गत दिवस 230 से अधिक मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी ने शुक्रवार को 11 जिलाध्यक्षों के नाम का भी ऐलान कर दिया। इसमें अवध, पश्चिम, ब्रज, काशी व गोरखपुर क्षेत्र के जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि केवल अमरोहा में ही पुराने चेहरे को रिपीट किया गया है। बाकी जगह नये लोगों को संगठन की कमान दी गई है।

सामाजिक समीकरणों का रखा ध्यान

पार्टी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा में सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। अगड़ों और पिछड़ों के साथ ही दलितों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। घोषित सूची में तीन ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक वैश्य, एक कायस्थ, तीन पिछड़े (दो मौर्य व एक कश्यप) के साथ ही दो दलित चेहरों पर दांव लगाया गया है। अयोध्या जिला व मीरजापुर में पासी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं।

पश्चिम क्षेत्र

शामली में रामजी लाल कश्यप,

अमरोहा में उदय गिरि गोस्वामी

सहारनपुर में अजीत सिंह राणा

बागपत में नीरज शर्मा

ब्रज क्षेत्र

पीलीभीत में गोकुल प्रसाद मौर्य

लखीमपुर में अरविन्द गुप्ता

अवध क्षेत्र

गोण्डा में इकबाल बहादुर तिवारी,

अयोध्या जिला में राधे श्याम त्यागी

अयोध्या महानगर में कमलेश श्रीवास्तव

काशी क्षेत्र

मीरजापुर में लाल बहादुर सरोज

गोरखपुर क्षेत्र

सिद्धार्थनगर में दीपक मौर्य

ये भी पढ़ें:योगी सरकार यूपी के हर जिले में करने रही है यह काम, गांवों में अभियान भी चलेगा
ये भी पढ़ें:UP में इन शिक्षकों के प्रमोशन का कोटा फिर से होगा बहाल, योगी सरकार की ये तैयारी

अभी तीन जिलाध्यक्षों का नाम आना बाकी

आपको बता दें कि बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बाकी बचे 14 जिलाध्यक्षों, प्रदेश संगठन सहित कई विषयों को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की बंद कमरे में घंटों बैठक चली। इसके बाद अब बीजेपी के 11 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हो गया है। अभी तीन जिलाध्यक्षों के नाम ऐलान होना बाकी है।

ये भी पढ़ें:UP में छूटे छात्रों को इस डेट तक मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार ने जारी किया शेड्यूल
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP BJP UP BJP President
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |