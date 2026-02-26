यूपी में बीजेपी ने अयोध्या समेत 11 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान; देखें पूरी लिस्ट

यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। दीपक मौर्य को गोरखपुर क्षेत्र में सिद्धार्थनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। दीपक मौर्य को गोरखपुर क्षेत्र में सिद्धार्थनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिला, बागपत, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, अयोध्या जिला, अयोध्या महानगर, मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को देर रात 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी की गई लिस्ट में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। अगड़ों-पिछड़ों के साथ ही दलितों को भी साधा गया है। पार्टी अभी तक 94 जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है। अभी चार जिलों में अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। इनमें अंबेडकर नगर, देवरिया, वाराणसी जिला व चंदौली शामिल हैं।

मिशन-2027 की तैयारी में जुटी भाजपा अपने सांगठनिक ताने-बाने को दुरुस्त करने में जुटी है। इसे लेकर गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई थी। हालांकि बाकी बचे जिलाध्यक्षों को लेकर बीते काफी दिनों से मंथन चल रहा था। गत दिवस 230 से अधिक मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी ने शुक्रवार को 11 जिलाध्यक्षों के नाम का भी ऐलान कर दिया। इसमें अवध, पश्चिम, ब्रज, काशी व गोरखपुर क्षेत्र के जिले शामिल हैं। खास बात यह है कि केवल अमरोहा में ही पुराने चेहरे को रिपीट किया गया है। बाकी जगह नये लोगों को संगठन की कमान दी गई है।

सामाजिक समीकरणों का रखा ध्यान पार्टी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा में सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। अगड़ों और पिछड़ों के साथ ही दलितों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। घोषित सूची में तीन ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक वैश्य, एक कायस्थ, तीन पिछड़े (दो मौर्य व एक कश्यप) के साथ ही दो दलित चेहरों पर दांव लगाया गया है। अयोध्या जिला व मीरजापुर में पासी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं।

पश्चिम क्षेत्र शामली में रामजी लाल कश्यप,

अमरोहा में उदय गिरि गोस्वामी

सहारनपुर में अजीत सिंह राणा

बागपत में नीरज शर्मा

ब्रज क्षेत्र पीलीभीत में गोकुल प्रसाद मौर्य

लखीमपुर में अरविन्द गुप्ता

अवध क्षेत्र गोण्डा में इकबाल बहादुर तिवारी,

अयोध्या जिला में राधे श्याम त्यागी

अयोध्या महानगर में कमलेश श्रीवास्तव

काशी क्षेत्र मीरजापुर में लाल बहादुर सरोज

गोरखपुर क्षेत्र सिद्धार्थनगर में दीपक मौर्य