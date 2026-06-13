Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर चिंता में बीजेपी के सहयोगी दल, तेज की तैयारी

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

भाजपा ने सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल भी चुनाव में जुटे हैं। इस बीच बीजेपी के सहयोगी दल थोड़े सहमे-सहमे हैं। सीटों में कटौती न हो, इसलिए सबने लंबी-चौड़ी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तेवर भी दिखा रहे हैं। कोशिश भाजपा पर दबाव बनाने की है।

यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर चिंता में बीजेपी के सहयोगी दल, तेज की तैयारी

UP Vidhansabha Chunav 2027: उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। विपक्षी दल भी चुनाव में जुटे हैं। मगर भाजपा के सहयोगी दल कुछ सहमे-सहमे हैं। सीटों में कटौती न हो, इसलिए सबने लंबी-चौड़ी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तेवर भी दिखा रहे हैं। कोशिश भाजपा पर दबाव बनाने की है। उधर, बिहार के बाद बंगाल की जीत से भगवा खेमे के हौंसले बुलंद हैं। पार्टी सहयोगियों को साथ तो रखना चाहती है, लेकिन बहुत दबाव में आने के मूड में नहीं है।

पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 376 पर लड़ी थी। 27 सीटें सहयोगी दलों अपना दल (एस) और निषाद पार्टी को दी थी। हालांकि, इनमें से तकरीबन आधी सीटों पर प्रत्याशी भाजपा ने ही दिए थे।

ये भी पढ़ें:भाजपा- सपा 2027 से पहले इसके लिए सहेज रहीं तरकश के तीर, दावेदारों की बेचैनी बढ़ी

सहयोगियों की तैयारी करीब 200 सीटों पर

सुभासपा ने 62 सीटें चिह्नित की हैं। इनमें से 32 पर चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। उधर, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़, वाराणसी सहित नदी किनारे की पूरी बेल्ट में निषाद पार्टी पांव पसारने में जुटी है। वो भी करीब 50 सीटों पर खम ठोंकने की तैयारी में हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट तो ऐसी है, जहां सुभासपा और निषाद पार्टी दोनों ताल ठोंक रही है। अपना दल (एस) की डिमांड वाली सीटों की संख्या भी तकरीबन इतनी ही है। उधर, पश्चिम की जाट बेल्ट की सीटों पर रालोद की नजर है। यह सीटें सहारनपुर से लेकर आगरा की फतेहपुर सीकरी तक हैं। मोटा-मोटा गणित देखें तो यह संख्या 200 है।

ये भी पढ़ें:यूपी में भ्रष्टाचार पर ऐक्शन, इस जिले में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए डिप्टी CMO
ये भी पढ़ें:धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन...यूपी में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, योगी का EOW को आदेश
ये भी पढ़ें:पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी में अलर्ट, दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ ऐक्शन; FIR

सीटों के लिए केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला

दरअसल बिहार और बंगाल के नतीजों और फिर टीएमसी में मची भगदड़ ने विरोधियों की नींद उड़ाने के साथ ही सहयोगियों को भी असहज कर दिया है। वे जानते हैं कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा सीटों की डिमांड जरूरी है। उधर, भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब जानते हैं कि 2027 का चुनाव भी मोदी-योगी के चेहरे पर होगा। सभी सहयोगियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए सीटें दी जाएंगी। फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।