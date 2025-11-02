एसआईआर घोषित होते ही मिशन-2027 को लेकर ऐक्टिव हुई बीजेपी, घर-घर पहुंचने का प्लान

संक्षेप: बीजेपी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विस्तार से आगे की रणनीति समझाई। कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और विधान सभा संयोजक शामिल हुए।

UP Politics: भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसआईआर का कार्यक्रम घोषित होते ही पार्टी ने भी जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया है। भाजपा बीएलओ की तर्ज पर अपने ब्लॉक लेवल एजेंट (बीएलए) बनाएगी। यह बीएलए मतदाता सूची की पड़ताल करने घर-घर जाएंगे। निर्वाचन आयोग से भी समन्वय बनाया जाएगा। फर्जी और दोहरे वोटर हटवाए जाएंगे। नए और खासतौर पर युवा वोटरों के नाम जुड़वाए जाएंगे।

इसी विषय को लेकर शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने विस्तार से आगे की रणनीति समझाई। कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी और विधान सभा संयोजक शामिल हुए। इनको मतदाता सूची पुनरीक्षण का प्रशिक्षण भी दिया गया।

पहले सत्र में अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र की बैठक हुई। दूसरे सत्र में कानपुर, ब्रज व पश्चिम क्षेत्र की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं। पार्टी के सभी लोगों को अभी से जुटना होगा। बूथ स्तर का कार्यकर्ता किसी भी संगठन की अहम कड़ी है।