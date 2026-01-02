यूपी में अजब-गजब का चोर: छत के रास्ते से दुकान में घुसा, चार लाख के बादाम-काजू चुरा ले गया

संक्षेप: मेरठ में गुरुवार देर रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक थोक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए चोर एक के बाद एक तीन गेट तोड़ते हुए लाखों रुपये का माल समेट कर फरार हो गए।

मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नूर नगर इलाके में गुरुवार देर रात चोरों ने सुनियोजित तरीके से एक थोक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए चोर एक के बाद एक तीन गेट तोड़ते हुए लाखों रुपये का माल समेट कर फरार हो गए। पहचान से बचने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार, चोरों ने करीब चार लाख रुपये मूल्य के ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट के साथ लगभग 15 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। दुकान संचालक शकील मदीना कॉलोनी के रहने वाले हैं और पिछले चार वर्षों से अफाक कॉलोनी के बाहर थोक किराना दुकान संचालित कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर घर लौटे थे। शुक्रवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो ताले टूटे मिले और भीतर रखा माल गायब था। जांच में सामने आया कि चोर ऊपर की मंजिल का गेट तोड़कर भीतर घुसे और नीचे स्थित दोनों कमरों के गेट भी क्षतिग्रस्त कर दिए। सीसीटीवी खंगालने पर डीवीआर गायब मिला।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनास्थल के आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।