यूपी में अजब-गजब: अनुदान पाने के लिए मौसेरी बहन संग फर्जी शादी करने पहुंचा दो बच्चों का पिता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक अजब-गजब मामला सामने आया है। योजना के तहत मिलने वाली लगभग 85 हजार रुपये की सहायता के लिए एक दो बच्चों का पिता और शादीशुदा युवक अपनी मौसेरी बहन को लेकर सम्मेलन में पहुंच गया।

Kannauj News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक अजब-गजब मामला सामने आया है। योजना के तहत मिलने वाली लगभग 85 हजार रुपये की सहायता के लिए एक दो बच्चों का पिता और शादीशुदा युवक अपनी मौसेरी बहन को लेकर सम्मेलन में पहुंच गया। मामले की भनक लगते ही अफसर सक्रिय हुए और नकली दूल्हा, दुल्हन और बारातियों के साथ रफूचक्कर हो गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था शादी के लिए मंडप में नहीं पहुंचा। अब प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। मामले में जांच बैठा दी गई है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को शहर के पीएसएम डिग्री कॉलेज परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 128 जोड़े एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। बता दें कि योजना के तहत दुल्हन के खाते में 60 हजार रुपये नगद और 25 हजार रुपये के उपहार मिलते हैं। बताया जा रहा है एक दोस्त के झांसे में आकर कुल 85 हजार रुपये के लालच में तिर्वा निवासी एक शादीशुदा युवक और दो बच्चों के पिता ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके लिए उसने फतेहपुर जसोदा निवासी एक रिश्तेदारी की युवती को भी नकली दुल्हन बनने के लिए राजी कर लिया।

सीडीओ को मिली थी फर्जीवाड़े की सूचना चर्चा है कि युवती रिश्ते में उसकी मौसेरी बहन लगती है। कथित तौर पर सोमवार को सामूहिक विवाह समारोह के दौरान पूरी तैयारी के साथ वह दूल्हा बनकर पहुंच गया। उसे मंडप संख्या-7 आवंटित की गई थी। प्रशासन ने नियमानुसार दुल्हन के लिए साड़ी, गहने और गृहस्थी का सामान भी वहां रखवा दिया। तभी मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी को किसी ने इस फर्जीवाड़े की सूचना दे दी। इस फर्जीवाड़े की सूचना पर अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। मामले की जानकारी दूल्हा बनकर पहुंचे दो बच्चों के पिता को भी लग गई। इसपर वह और उसके साथी सामान वहीं छोड़कर भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले।