Hindi NewsUP NewsBizarre obsession! He spread terror on trains using a 15-digit 'secret number'; the 'serial caller' has been arrested
गजब सनक! 15 अंकों वाले 'सीक्रेट नंबर' से ट्रेनों में फैलाता दहशत, 'सीरियल कॉलर' गिरफ्तार

काशी-दादर एक्सप्रेस में बार-बार बम होने की झूठी अफवाह फैलाकर रेलवे महकमे की नींद उड़ाने वाले आरोपी राजेश शुक्ला को जीआरपी ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर का रहने वाला यह आरोपी अब तक तीन बार 'बम-ब्लास्ट' की झूठी सूचना दे चुका है।

Jan 16, 2026 07:17 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
रेलवे सुरक्षा और पुलिस महकमे की नाक में दम करने वाले एक 'सीरियल कॉलर' की सनक का आखिरकार पकड़ा गया है। जौनपुर के रहने वाले इस आरोपी ने महज अफसरों को परेशान करने के लिए काशी-दादर एक्सप्रेस में बम होने की ऐसी अफवाह फैलाई कि पूरी रेल सुरक्षा व्यवस्था हिल गई। शातिर इतना कि पुलिस को चकमा देने के लिए 15 अंकों वाले 'सीक्रेट' डिजिटल नंबर और मुंबई के पीसीओ का इस्तेमाल किया, लेकिन वाराणसी जीआरपी की टीम ने उसे मुंबई के एक अपार्टमेंट से दबोच लिया।

शातिर की पहचान जौनपुर के मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के दियावां महादेव निवासी राजेश शुक्ला के रूप मे हुई है। यह झूठी सूचना देने के कारण पहले भी जेल जा चुका है। जेल से निकलने के बाद दोबारा वही हरकत की है। उसके पास से एक डायरी और ड्यूटी कार्ड बरामद किया गया है। डायरी में रेलवे के प्रमुख कार्यालयों और अधिकारियों के नंबर दर्ज हैं। राजेश ने तीसरी बार ट्रेन में बम होने की अफवाह उड़ाई थी।

जीआरपी के कैंट थाने में गुरुवार को सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजेश ने पहली बार मोबाइल से जीआरपी कंट्रोल रूम (प्रयागराज) में दो जून को काशी-दादर एक्सप्रेस और एलटीटी-बलिया कामायनी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी थी। इसपर दोनों ट्रेनों को जंघई में रोककर सघन तलाशी ली गई थी लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम बरामद नहीं हुआ। इस दौरान यात्री दहशत में आ गए थे।

इस मामले में मोबाइल नंबर के आधार पर उसे पकड़ा गया था लेकिन कुछ दिन बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद 18 नवंबर को फिर काशी-दादर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना दी। इसपर भदोही पहुंची ट्रेन की सघन जांच कराई गई लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। इस बार राजेश ने जिस नंबर से फोन किया, वह 15 डिजिट का था। लिहाजा, नंबर ट्रेस करने में काफी कठिनाई हुई। इसी बीच, छह जनवरी को फिर से काशी-दादर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिलने पर मऊ में जांच हुई। सर्विलांस और कंट्रोल रूम के सीयूजी नंबर के सीडीआर का विवरण निकालने पर पता चला कि यह फोन मुंबई के एक पीसीओ से किया गया था।

जीआरपी की टीम पीसीओ पर पहुंची तो संचालक ने बताया कि राजेश उसके पीसीओ पर अक्सर फोन करने आया करता था। उसकी निशानदेही पर राजेश को मुंबई के कनकिया मेन रोड स्थित वासुदेव पैराडाइज अपार्टमेंट से पकड़ा गया, जहां वह काम करता था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में इंस्पेक्टर रजोल नागर, एसआई प्रमोद कुमार यादव और राधामोहन द्विवेदी (सर्विलांस सेल), हेड कॉन्स्टेबल ओंकारनाथ यादव, दुर्गेश खरवार और मनीष कुमार कश्यप शामिल रहे। जीआरपी थाने पर मऊ की राजकीय रेलवे पुलिस भी पहुंची।

परेशान करने के लिए देता है झूठी सूचना

सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने आरोपी की मानसिक हालत कुछ खराब है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अफसरों को परेशान करने के लिए ऐसा करता है। जून में गिरफ्तारी के वक्त भी छानबीन में यह तथ्य सामने आया था। जमानत पर छूटने के बाद वह मुंबई चला गया। वहां कनकिया मेन रोड स्थित वासुदेव पैराडाइज अपार्टमेंट में वह ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करता था।