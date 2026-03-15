यूपी में अजब-गजब: युवक ने मलद्वार में घुसाई पानी की बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी से निकाली
आगरा में एक युवक ने खुद ही एक लीटर पानी की बोतल अपने मलद्वार में घुसा दी। बोतल मलाशय में फंस गई। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की सर्जरी करके बोतल निकाली गई।
यूपी के आगरा से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने खुद ही एक लीटर पानी की बोतल अपने मलद्वार में घुसा दी। बोतल मलाशय में फंस गई। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की सर्जरी करके बोतल निकाली गई। चार दिनों तक इलाज के बाद जांच की गई। मलाशय के जख्म दुरुस्त होने पर रविवार को उसे डिस्चार्ज किया गया है।
यह अजब केस नवदीप हास्पिटल साकेत कालोनी में आया। मंगलवार को अस्पताल में 38 साल के विवाहित युवक को भर्ती कराया गया। उसका एक्सरे करने पर मलाशय में एक लीटर पानी की बोतल फंसी हुई पाई गई। इस कारण युवक असहनीय दर्द से पीड़ित था। उसने बताया कि बोतल 36 घंटे से अंदर फंसी हुई है। अस्पताल के निदेशक वरिष्ठ सर्जन डा. सुनील शर्मा ने बताया कि युवक की तत्काल इमरजेंसी में सर्जरी की गई। इस दौरान बोतल के बाहर निकालते समय मलाशय के फटने या जख्म होने का खतरा था।
लिहाजा बेहद सावधानी बरतते हुए 1.10 घंटे की सर्जरी के बाद बोतल को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद चार दिनों तक उसका इलाज किया गया। बाद में सिग्मोइंडोस्कोपी से मलाशय की जांच की गई। मलाशय के घाव भर रहे थे और शौच में भी दिक्कत नहीं थी। आपरेशन करने वाली टीम में डा. दीपक, डा. भुवेश, राजेंद्र, गजेंद्र, शादाब, रोहतांग का सहयोग रहा।
गुदा कामुकता से पीड़ित था युवक
मरीज की केस हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वह साइको सेक्सुअल डिसआर्डर एनल इरोटिजिम (गुदा कामुकता) से पीड़ित है। यह समस्या पश्चिमी देशों में ज्यादा मिलती है। पीड़ित को गुदाद्वार स्पर्श करने में आनंद मिलता है। लिहाजा पीड़ित बाहरी वस्तु को खुद अपनी गुदा में डाल लेते हैं। इन मरीजों में एचआईवी, हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इनकी आदत छुड़ाने के लिए इलाज के साथ काउंसलिंग भी की जाती है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें