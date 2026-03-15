यूपी में अजब-गजब: युवक ने मलद्वार में घुसाई पानी की बोतल, डॉक्टरों ने सर्जरी से निकाली

आगरा में एक युवक ने खुद ही एक लीटर पानी की बोतल अपने मलद्वार में घुसा दी। बोतल मलाशय में फंस गई। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की सर्जरी करके बोतल निकाली गई।

यूपी के आगरा से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने खुद ही एक लीटर पानी की बोतल अपने मलद्वार में घुसा दी। बोतल मलाशय में फंस गई। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की सर्जरी करके बोतल निकाली गई। चार दिनों तक इलाज के बाद जांच की गई। मलाशय के जख्म दुरुस्त होने पर रविवार को उसे डिस्चार्ज किया गया है।

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यह अजब केस नवदीप हास्पिटल साकेत कालोनी में आया। मंगलवार को अस्पताल में 38 साल के विवाहित युवक को भर्ती कराया गया। उसका एक्सरे करने पर मलाशय में एक लीटर पानी की बोतल फंसी हुई पाई गई। इस कारण युवक असहनीय दर्द से पीड़ित था। उसने बताया कि बोतल 36 घंटे से अंदर फंसी हुई है। अस्पताल के निदेशक वरिष्ठ सर्जन डा. सुनील शर्मा ने बताया कि युवक की तत्काल इमरजेंसी में सर्जरी की गई। इस दौरान बोतल के बाहर निकालते समय मलाशय के फटने या जख्म होने का खतरा था।

लिहाजा बेहद सावधानी बरतते हुए 1.10 घंटे की सर्जरी के बाद बोतल को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद चार दिनों तक उसका इलाज किया गया। बाद में सिग्मोइंडोस्कोपी से मलाशय की जांच की गई। मलाशय के घाव भर रहे थे और शौच में भी दिक्कत नहीं थी। आपरेशन करने वाली टीम में डा. दीपक, डा. भुवेश, राजेंद्र, गजेंद्र, शादाब, रोहतांग का सहयोग रहा।