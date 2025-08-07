biryani seller became millionaire one stroke sala exposed his jija police took him away एक झटके में करोड़पति बन गया बिरयानी बेचने वाला, साले ने खोल दी जीजा की पोल, उठा ले गई पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक झटके में करोड़पति बन गया बिरयानी बेचने वाला, साले ने खोल दी जीजा की पोल, उठा ले गई पुलिस

आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक झटके में करोड़पति बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक रुपया आ गया। ये रुपया कहां से आया था?इसके बारे में बिरयानी बेचने वाले के साले को पता थी।

Dinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाताThu, 7 Aug 2025 11:26 PM
यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक झटके में करोड़पति बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक रुपया आ गया। ये रुपया कहां से आया था?इसके बारे में बिरयानी बेचने वाले के साले को पता थी। दरअसल जीजा-साले साइबर ठगों का साथी बन गए थे। साइबर ठग लोगों से ठगी करके उनके खाते में पैसे डलवाते थे और उसका कमीशन देते थे। पुलिस ने दोनों को दबोचा तो साले ने जीजा की पोल खोलकर रख दी। पुलिस के अनुसार पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के साले की सूचना पर साइबर सेल हरकत में आई। गैंग के तीन सदस्य फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि गैंग टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाता था।

साइबर सेल ने सराय ख्वाजा, शाहगंज निवासी हैदर व जगदीशपुरा निवासी अब्दुल कादिर को पकड़ा है। हैदर के साले ने पुलिस को बताया कि वह और जीजा वेज बिरयानी की दुकान पर काम करते थे। दुकान पर हनी, मनी और अमन नाम के तीन लड़के बिरयानी खाने आते थे। तीनों के पास महंगे मोबाइल रहते थे। ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तीनों ने उसके जीजा को अपने जाल में फंसा लिया। उसके जीजा से कहा कि वे साइबर ठगी करते हैं। उसका बैंक खाता चाहिए होगा। उसमें रकम आएगी। बदले में कमीशन भी मिलेगा। उसे भी लालच दिया था। वह झांसे में नहीं आया। जीजा हैदर ने दुकान से काम छोड़ दिया। उन युवकों के साथ रहने लगे। कुछ ही समय में जीजा का अंदाज बदल गया। लाखों की बात करने लगे। एक दिन तीनों आरोपित उसके पास आए। हैदर के बारे में पूछने लगे। उसे धमकाने लगे। कहने लगे कि हैदर उनके रुपये लेकर भाग गया है। वह डर गया, इसलिए पुलिस के पास आया है।

डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस ने छानबीन शुरू की। हैदर के साथ अब्दुल कादिर को पकड़ा। हैदर ने बताया कि उसका खाता बंधन बैंक में है। आरोपित हैदर के बैंक खाते के खिलाफ कहीं तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह पता लगाने के लिए समन्वय पोर्टल पर खाता की जांच की गई। छानबीन में पता चला कि केरल, दिल्ली, गुरुग्राम, बंगलुरू, नार्थ मुंबई, हैदराबाद में साइबर ठगी की रकम हैदर के खाते में आई थी। ठगी की गई रकम को जोड़ा गया तो वह ढाई करोड़ से अधिक निकली। वर्तमान में हैदर के खाते में महज 40 हजार रुपये जमा थे। पूछताछ में उसने बताया कि उसे तो कमीशन मिलता था। असली खेल तो अमन, हनी और मनी का है। तीनों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं।

