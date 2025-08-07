एक झटके में करोड़पति बन गया बिरयानी बेचने वाला, साले ने खोल दी जीजा की पोल, उठा ले गई पुलिस

आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक झटके में करोड़पति बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक रुपया आ गया। ये रुपया कहां से आया था?इसके बारे में बिरयानी बेचने वाले के साले को पता थी।

यूपी के आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक झटके में करोड़पति बन गया। उसके खाते में ढाई करोड़ से अधिक रुपया आ गया। ये रुपया कहां से आया था?इसके बारे में बिरयानी बेचने वाले के साले को पता थी। दरअसल जीजा-साले साइबर ठगों का साथी बन गए थे। साइबर ठग लोगों से ठगी करके उनके खाते में पैसे डलवाते थे और उसका कमीशन देते थे। पुलिस ने दोनों को दबोचा तो साले ने जीजा की पोल खोलकर रख दी। पुलिस के अनुसार पांच राज्यों में आरोपित के खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के साले की सूचना पर साइबर सेल हरकत में आई। गैंग के तीन सदस्य फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि गैंग टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर लोगों को जाल में फंसाता था।

साइबर सेल ने सराय ख्वाजा, शाहगंज निवासी हैदर व जगदीशपुरा निवासी अब्दुल कादिर को पकड़ा है। हैदर के साले ने पुलिस को बताया कि वह और जीजा वेज बिरयानी की दुकान पर काम करते थे। दुकान पर हनी, मनी और अमन नाम के तीन लड़के बिरयानी खाने आते थे। तीनों के पास महंगे मोबाइल रहते थे। ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। तीनों ने उसके जीजा को अपने जाल में फंसा लिया। उसके जीजा से कहा कि वे साइबर ठगी करते हैं। उसका बैंक खाता चाहिए होगा। उसमें रकम आएगी। बदले में कमीशन भी मिलेगा। उसे भी लालच दिया था। वह झांसे में नहीं आया। जीजा हैदर ने दुकान से काम छोड़ दिया। उन युवकों के साथ रहने लगे। कुछ ही समय में जीजा का अंदाज बदल गया। लाखों की बात करने लगे। एक दिन तीनों आरोपित उसके पास आए। हैदर के बारे में पूछने लगे। उसे धमकाने लगे। कहने लगे कि हैदर उनके रुपये लेकर भाग गया है। वह डर गया, इसलिए पुलिस के पास आया है।