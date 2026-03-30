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बाबा नीम करोली की जन्मस्थली बनेगी नया टूरिज्म हब, 8.65 करोड़ की लागत से बन रहा कन्वेंशन सेंटर

Mar 30, 2026 02:41 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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बाबा नीम करोली की जन्मस्थली फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव को पर्यटन का नया हब बनेगी। पर्यटन विभाग वहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य करा रहा है। इसी कड़ी में वहां एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जारी है, जिसका करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

बाबा नीम करोली की जन्मस्थली बनेगी नया टूरिज्म हब, 8.65 करोड़ की लागत से बन रहा कन्वेंशन सेंटर

बाबा नीम करोली की जन्मस्थली फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव को पर्यटन का नया हब बनेगी। पर्यटन विभाग वहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य करा रहा है। इसी कड़ी में वहां एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जारी है, जिसका करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के अप्रैल 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। करीब 865.98 लाख रुपये की लागत से इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। यह केंद्र न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

कन्वेंशन सेंटर में मल्टीपर्पज हॉल, सांस्कृतिक ब्लॉक और एक आधुनिक एग्जीबिशन हॉल बनाया जा रहा है। इस एग्जीबिशन हॉल में नीब करौरी बाबा के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु उनके जीवन दर्शन को करीब से समझ सकेंगे। प्रथम तल पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग डॉर्मिटरी बनाई जा रही हैं, जिनमें 30 डबल बेड के जरिए करीब 60 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी।

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इसके अलावा, क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एक दूसरी परियोजना भी हाल ही में शुरू की गई है, जिस पर 1.77 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना के तहत सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही और भी आसान हो सकेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, “कन्वेंशन सेंटर और सड़क परियोजना से क्षेत्र का विकास मॉडल पूरी तरह बदलने जा रहा है। बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली को हम एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।"

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नीम करोली बाबा की महागाथा, अब ग्लोबल पर्दे पर

इससे पहले अलमाइटी मोशन पिक्चर ने अपने अब तक के सबसे बड़े और आध्यात्मिक प्रोजेक्ट 'संत' की आधिकारिक घोषणा की थी। सात कड़ियों वाली प्रीमियम वेब श्रंखला 'संत' नीम करोली बाबा के जीवन, उनके समय और उनकी अमर विरासत पर आधारित होगी।

वैश्विक स्तर पर सोचकर रची गई यह श्रंखला बाबा की अद्भुत यात्रा, उनके बिना शर्त प्रेम, सेवा, भक्ति और दुनिया भर के लाखों जीवनों पर पड़े उनके असर को सामने लाने का सपना रखती है। यह श्रृंखला आध्यात्मिकता और सिनेमा के बीच पुल बनेगी और आधुनिक दर्शकों तक भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक की सच्ची और सम्मानजनक कहानी पहुंचाएगी। दुनिया भर तक पहुंचने के उद्देश्य से बनाई जा रही यह श्रंखला करीब बीस भाषाओं में बनाई जाएगी, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी बहुभाषी आध्यात्मिक श्रृंखलाओं में से एक बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर दो साल से ज्यादा समय से गहरी रिसर्च, अध्ययन और विकास का काम चल रहा है। इसमें आध्यात्मिक विद्वानों, इतिहासकारों और रचनात्मक विशेषज्ञों को जोड़ा गया है, जिससे सटीकता, संवेदनशीलता और कहानी की गहराई बनी रहे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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